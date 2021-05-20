"Ювентус" лишил Миранчука первого трофея в Италии

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу туринцев.

В составе победителей мячи забили Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У проигравших отличился украинец Руслан Малиновский (41).

Отметим, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

Что касается лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду, то для португальца этот Кубок Италии стал первым в его богатой коллекции. Всего в составе "Ювентуса он завоевал пять трофеев - две победы в Серии А и Суперкубке Италии.