"Ювентус" лишил Миранчука первого трофея в Италии
В финальном матче Кубке Италии "Аталанта" проиграла "Ювентусу". Встреча прошла на домашней арене "Сассуоло" в Реджо-нель-Эмилии.
В финальном матче Кубке Италии "Аталанта" проиграла "Ювентусу". Встреча прошла на домашней арене "Сассуоло" в Реджо-нель-Эмилии.
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу туринцев.
В составе победителей мячи забили Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У проигравших отличился украинец Руслан Малиновский (41).
Отметим, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
Что касается лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду, то для португальца этот Кубок Италии стал первым в его богатой коллекции. Всего в составе "Ювентуса он завоевал пять трофеев - две победы в Серии А и Суперкубке Италии.
"Ювентус" одержал победу в Кубке Италии в 14-й раз. Клуб лидирует по этому показателю. На втором месте "Рома" (девять побед). "Аталанта" пятый раз вышла в финал. В последний и единственный раз команда побеждала в сезоне-1962/63.