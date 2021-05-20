Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Литве - 865, в Эстонии - 328

Эстония в эпоху пандемии ФОТО: Raul Mee

За минувшие сутки в Литве подтверждено 865 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил Департамент статистики страны. в Эстонии позитивный результат дали 328 тестов.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 518,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6389 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 328 тестов (5,1%), скончались три человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 288,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 6%.

По состоянию на утро 20 мая в Эстонии госпитализированы 197 человек с Covid-19.

С начала пандемии в Эстонии скончались 1235 человек с коронавирусом.

Курс вакцинации завершили 187 980 человек.

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