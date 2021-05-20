"Евровидение-2021" вместе с RUS TVNET!

Напомним, международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году соревнование отменили из-за пандемии Covid-19.

В большой финал уже прошли представители от России, Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. Остальные участники будут определены во втором полуфинале уже в этот четверг, 20 мая. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.

В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.