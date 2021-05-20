Чт, 20.05.2021
Некоторые партнеры по коалиции при поддержке оппозиции пытаются дестабилизировать правительство, опасаясь своих низких рейтингов. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Евровидение-2021" вместе с RUS TVNET!

ФОТО: EBU / Thomas Hanses

20 мая в Роттердаме проходит второй полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". В состязании принимает участие 17 стран. Десять лучших исполнителей продолжат борьбу за победу уже в суперфинале 22 мая. Латвия выступает под 15 номером, а Эстония - под вторым. 

Напомним, международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году соревнование отменили из-за пандемии Covid-19.

В большой финал уже прошли представители от России, Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. Остальные участники будут определены во втором полуфинале уже в этот четверг, 20 мая. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.

В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.

Начало в 22:00. 

RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции. Мы стартуем в 21:30!

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