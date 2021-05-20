ФОТО ⟩ А как же "пузырь"? Представители сборной России по хоккею гуляют в центре Риги

Представителей российской сборной у торгового центра Origo запечатлел фотограф информационного агентства LETA Эдийс Паленс, который разместил фотографии в своём профиле Facebook.

В комментариях к посту многие выразили недоумение, так как представители команд участниц чемпионата мира по хоккею должны находится в гостиницах. Всем членам команды, которые находятся в "красном пузыре" (игроки, тренеры, врачи, массажисты, обслуживающий персонал) могут аннулировать аккредитацию, если будут выявлены нарушения правил пребывания на чемпионате мира.

Пресс-секретарь чемпионата мира Эдгар Гаросс в разговоре с TVNET объяснил, что в этот раз ни одно из правил не было нарушено.

"Это группа поддержки Олимпийского комитета России, так называемый support team. Они не живут в "пузыре", а в другой гостинице. Правила не нарушены. Они не пересекаются с командой. Неизвестен также контекст этих фотографий. Возможно, они отправились на какое-то конкретное задание, а не просто гуляли по центру Риги", - объяснил Гаросс. 1

Российская команда привезла в Ригу внушительный обсуживающий персонал, а в "пузыре" находятся только те, чье присутствие необходимо сборной больше всего. Остальные живут в других гостиницах и делают тесты на Covid-19 также часто, как, например, аккредитованные журналисты, которые также не живут в "пузыре".