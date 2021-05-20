Перед референдумом о Конституции белорусские власти намерены все закатать в асфальт

Перед электоральной кампанией "всё попытаются закатать в асфальт", пишут Naviny.by. Власть хочет настолько поднять уровень страха и обескровить своих оппонентов, чтобы никто не дернулся. Под маркой перерегистрации могут быть ликвидированы оппозиционные политические партии, вероятно, продолжится уничтожение независимых медиаресурсов. Другой вопрос - насколько это удастся, подчеркивает аналитик Валерий Карбалевич. В любом случае, грядущий референдум представляет собой серьезный вызов для тех, кто хочет смены режима.

У президента отберут право издавать декреты?

Кое-какие вероятные изменения основного закона были обрисованы на заседании конституционной комиссии в Минске 14 марта. В частности, как следует из слов председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, президента хотят лишить права издавать декреты. И понятно, что комиссия не предлагала бы такую смелую новацию без ведома Лукашенко.

Таким образом, тот выполняет свои обещания уменьшить полномочия президента, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич.

Здесь, правда, можно заметить: а что помешает президенту проводить нужные ему законы через карманный парламент? Да, но сегодня он карманный, а завтра нет, говорит Карбалевич.

Что ж, стоит согласиться: такая конституционная новация теоретически выглядит шагом в сторону большего баланса властей.

Также на заседании комиссии было заявлено, что Всебелорусскому народному собранию (ВНС) предлагается придать конституционный статус. Что отнюдь не стало сенсацией, поскольку Лукашенко выступил за это давно.

Но при этом возможная компетенция ВНС обрисована комиссией так: вдобавок к утверждению пятилеток оно сможет определять основные направления внутренней и внешней политики страны, принимать решения по концептуальным вопросам развития государства и общества.

"Кроме того, следует обсудить наделение собрания правом обращения к президенту с предложением о назначении референдумов, об отставке правительства или к парламенту с предложением выразить вотум недоверия правительству и так далее", - сообщил член комиссии Валерий Мицкевич. 2

В такой трактовке "статус Всебелорусского собрания выглядит неопределенно", считает Карбалевич. По его мнению, "не очень очевидно", что Лукашенко захочет возглавить структуру с полномочиями, которые не выглядят сверхмощными (при том что недавно аналитики оживленно обсуждали возможность такого ухода на запасной аэродром).

Так что остается интрига: каким видит первый президент процесс транзита власти и какую роль отводит себе в будущем? Собирается ли он вообще уступать кресло в обозримой перспективе?

Эксперт: Москва хотела бы видеть политическую конструкцию без Лукашенко

Пока официальные лица твердят о том, что плебисцит по конституции пройдет в начале будущего года. Об этом заявлял и сам Лукашенко, не исключив, что голосование по изменениям основного закона могут совместить с местными выборами (дедлайн которых - 16 января 2022 года).