Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края

Куда исчезла вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская?

Юлия Чернявская ФОТО: tut.by

Последний раз известного культуролога Юлию Чернявскую, вдову основателя Tut.by Юрия Зиссера, видели днем 18 мая в приемном покое Городской клинической больницы №1 Минска. Чернявская успела сообщить, что перенесла гипертонический криз, но от госпитализации отказалась. В больнице рядом с ней находился оперативник.

19 мая до конца дня дочь основателя Tut.by Юрия Зиссера написала, что по-прежнему не имеет информации о том, где находится ее мать.

"Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказали дать информацию, там ли ее подзащитная. Мне очевидно, что маму используют силовые органы, чтобы давить на Tut.by… Маму удерживают как заложника, запугивают её и оказывают давление", - написала Евгения Чернявская.

Тем временем государственная пропаганда начала кампанию по дискредитации закрытого властями портала Tut.by.

Телеканал СТВ сообщил, что у одного из сотрудников во время обыска нашли 100 тысяч долларов на дне ведра под собачьим кормом. 60 тысяч долларов нашли еще у одного сотрудника. Всего же изъято около 500 тысяч долларов.

"На портале неоднократно появлялись материалы, где прямо или косвенно звучали призывы к забастовкам, а также рассказывалось, как тяжело у нас живется учителям, медикам и ветеранам. Как видим, подобные страдания хорошо оплачивались", - заявили в эфире.

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