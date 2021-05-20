Куда исчезла вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская?

19 мая до конца дня дочь основателя Tut.by Юрия Зиссера написала, что по-прежнему не имеет информации о том, где находится ее мать.

"Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказали дать информацию, там ли ее подзащитная. Мне очевидно, что маму используют силовые органы, чтобы давить на Tut.by… Маму удерживают как заложника, запугивают её и оказывают давление", - написала Евгения Чернявская.

Тем временем государственная пропаганда начала кампанию по дискредитации закрытого властями портала Tut.by.

Телеканал СТВ сообщил, что у одного из сотрудников во время обыска нашли 100 тысяч долларов на дне ведра под собачьим кормом. 60 тысяч долларов нашли еще у одного сотрудника. Всего же изъято около 500 тысяч долларов.