Жена Никиты Задорова, которая будет следить за ЧМ по хоккею по телевизору

Несмотря на отсутствие в составе команды ОКР Александра Овечкина, Артемия Панарина, Евгения Малкина и Кирилла Капризова, в составе "Красной машины" всё равно хватает суперталантливых хоккеистов, выступающих в НХЛ.

Одним из таких является защитник Никита Задоров из "Чикаго Блэкхокс", который накануне в сториз своего Instagram разместил короткое видео с панорамой центра Риги, которое он снял из номера своей гостиницы.

К сожалению, все участники чемпионата мира вынуждены находится в так называемом "пузыре", поэтому Никита Задоров и остальные не увидят ничего кроме этого вида и дороги до Олимпийского спортивного центра.

Переживать за 26-летнего хоккеиста дома будет его супруга Александра, с которой он познакомился, когда ему было 17 лет. Она жила в Москве, он - в Канаде. Никита решился написать ей в Instagram, затем последовало несколько свиданий, звонков, а уже через год девушка всё бросила и уехала к хоккеисту в Северную Америку.

В 2015 году влюблённые поженились и к настоящему времени воспитывают двух дочерей.