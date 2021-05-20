Жена Никиты Задорова, которая будет следить за ЧМ по хоккею по телевизору

Несмотря на отсутствие в составе команды ОКР Александра Овечкина, Артемия Панарина, Евгения Малкина и Кирилла Капризова, в составе "Красной машины" всё равно хватает суперталантливых хоккеистов, выступающих в НХЛ.
Одним из таких является защитник Никита Задоров из "Чикаго Блэкхокс", который накануне в сториз своего Instagram разместил короткое видео с панорамой центра Риги, которое он снял из номера своей гостиницы.
К сожалению, все участники чемпионата мира вынуждены находится в так называемом "пузыре", поэтому Никита Задоров и остальные не увидят ничего кроме этого вида и дороги до Олимпийского спортивного центра.
Переживать за 26-летнего хоккеиста дома будет его супруга Александра, с которой он познакомился, когда ему было 17 лет. Она жила в Москве, он - в Канаде. Никита решился написать ей в Instagram, затем последовало несколько свиданий, звонков, а уже через год девушка всё бросила и уехала к хоккеисту в Северную Америку.
В 2015 году влюблённые поженились и к настоящему времени воспитывают двух дочерей.
Задоров дебютировал за взрослую сборную России на чемпионате мира 2019 года, где его команда завоевала бронзовые медали. За успехами мужа всегда наблюдает его супруга, которая старается не пропускать ни одного матча. В этот раз помогать защитнику преуспеть на ледовой площадке Александра будет через экран телевизора.