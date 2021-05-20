Этот день настал! Сборная Латвии начнёт ЧМ по хоккею матчем против Канады
Сегодня, 21 мая, сборная Латвии проведёт свой первый матч на чемпионате мира по хоккею. Первым соперником нашей команды станет сборная Канады - один из фаворитов турнира.
Сегодня, 21 мая, сборная Латвии проведёт свой первый матч на чемпионате мира по хоккею. Первым соперником нашей команды станет сборная Канады - один из фаворитов турнира.
Матч Латвия - Канада пройдёт в "Арена Рига" и начнётся в 20:15.
В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Латвии провела четыре официальных проверочных матчах - два на выезде против Словакии (2:1, 0:1) и два в Риге против Швейцарии (0:3, 1:2).
Что касается Канады, то один из фаворитов турнира прибыл в Ригу без ярких звёзд. В составе канадской сборной значится сразу 21 дебютант, и только четверо игроков до этого принимали участие в чемпионатах мира - вратари Майкл Дипьетро и Дарси Кемпер, нападающий Адам Хенрик и защитник Трой Стечер.
На последнем состоявшемся чемпионате мира (в 2019 году) сборная Канады заняла второе место, проиграв в финале сборной Финляндии (1:3). Перед ЧМ-2021 в Риге генеральный менеджер сборной Канады Роберто Луонго заявил, что цель сборной - золотые медали. По мнению 41-летнего специалиста, подобранный состав способен этого добиться.
С 1931 года сборная Канады становилась чемпионом мира 26 раз. В последний раз канадцы были золотыми призёрами на чемпионате мира 2016 года. Помимо золотых наград, в их активе 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.
"Вся команда и тренерский штаб определённо думают о высоких местах. Ранее мы уже играли в четвертьфиналах, поэтому тренер Боб Хартли напоминает, что нужно метить высоко и бороться за медали.
"Канадцы приехали в Ригу с достаточно молодым составом и без громких фамилий. Но это не значит, что команда слабая", - сказал 22-летний нападающий рижского "Динамо".
Напомним, сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по разным причинам не смогут помочь Рудольф Балцерс, Элвис Мерзликин, Теодор Блюгер, Гунтис Галвиньш и Земгус Гиргенсонс.
Самым опытным в составе латвийской сборной станет 36-летний Микелис Редлихс, для которого это будет уже 13-й чемпионат мира. На один турнир меньше у Кристапа Сотниекса, и по 10 чемпионатов мира в активе Лауриса Джериньша, Гинта Мейи, Андриса Джериньша и капитана команды Каспара Даугавиньша.
За ходом чемпионата мира можно следить на RUS TVNET в разделе "Хоккей 2021".