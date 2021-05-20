Этот день настал! Сборная Латвии начнёт ЧМ по хоккею матчем против Канады

Матч Латвия - Канада пройдёт в "Арена Рига" и начнётся в 20:15.

В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Латвии провела четыре официальных проверочных матчах - два на выезде против Словакии (2:1, 0:1) и два в Риге против Швейцарии (0:3, 1:2).

Что касается Канады, то один из фаворитов турнира прибыл в Ригу без ярких звёзд. В составе канадской сборной значится сразу 21 дебютант, и только четверо игроков до этого принимали участие в чемпионатах мира - вратари Майкл Дипьетро и Дарси Кемпер, нападающий Адам Хенрик и защитник Трой Стечер.

На последнем состоявшемся чемпионате мира (в 2019 году) сборная Канады заняла второе место, проиграв в финале сборной Финляндии (1:3). Перед ЧМ-2021 в Риге генеральный менеджер сборной Канады Роберто Луонго заявил, что цель сборной - золотые медали. По мнению 41-летнего специалиста, подобранный состав способен этого добиться.

С 1931 года сборная Канады становилась чемпионом мира 26 раз. В последний раз канадцы были золотыми призёрами на чемпионате мира 2016 года. Помимо золотых наград, в их активе 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.

"Вся команда и тренерский штаб определённо думают о высоких местах. Ранее мы уже играли в четвертьфиналах, поэтому тренер Боб Хартли напоминает, что нужно метить высоко и бороться за медали.

Думаю, мы готовы сражаться с полной самоотдачей и результат будет благоприятным для нас", - заявил накануне на пресс-конференции дебютант сборной Латвии Ренарс Крастенбергс.

"Канадцы приехали в Ригу с достаточно молодым составом и без громких фамилий. Но это не значит, что команда слабая", - сказал 22-летний нападающий рижского "Динамо".

Напомним, сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по разным причинам не смогут помочь Рудольф Балцерс, Элвис Мерзликин, Теодор Блюгер, Гунтис Галвиньш и Земгус Гиргенсонс.

Самым опытным в составе латвийской сборной станет 36-летний Микелис Редлихс, для которого это будет уже 13-й чемпионат мира. На один турнир меньше у Кристапа Сотниекса, и по 10 чемпионатов мира в активе Лауриса Джериньша, Гинта Мейи, Андриса Джериньша и капитана команды Каспара Даугавиньша.