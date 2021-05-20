Главное за 20 мая ⟩ Прогулки представителей сборной России по Риге и трагедия в Плявниеках
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В четверг, 20 мая, представители российской хоккейной сборной были замечены во время прогулки по центру Риги. Представителей российской сборной у торгового центра Origo запечатлел фотограф информационного агентства LETA Эдийс Паленс, который разместил фотографии в своем профиле Facebook. Пресс-секретарь чемпионата мира Эдгар Гаросс в разговоре с TVNET объяснил, что в этот раз ни одно из правил не было нарушено.
Сейм поддержал разработанный Новой консервативной партией (НКП) проект постановления, в котором Кабинету министров поручено "немедленно разработать порядок", в котором матчи чемпионата могут очно посещать люди, которые привиты от Covid-19 и после прививки прошли необходимые несколько недель, а также те, кто может документально подтвердить, что переболел Covid-19. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.
Одна из трех высоток на улице Юкума Вациеша стала местом довольно драматических событий. В мусорном контейнере местные жители обнаружили тяжело раненого человека, который, по всей видимости, упал с большой высоты. Молодая женщина, вероятно, хотела "свести счеты" с жизнью, выпрыгнув с большой высоты из 16-этажного дома в микрорайоне Плявниеки, сообщили в Degpunktā.
В настоящее время в деле об убийстве футбольного агента Романа Беззубова фигурируют десять подозреваемых. Об этом в интервью передаче TV3 900 sekundes сообщил глава Госполиции Арманд Рукс. Двое из этих подозреваемых были заключены под стражу. Рукс подчеркнул, что расследование идет хорошо - оно серьезно продвинулось. "Мы очень хорошо продвигаемся в плане расследования", - прокомментировал он.
В настоящее время в нескольких дошкольных образовательных учреждениях наблюдаются вспышки норовирусной инфекции, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. В период с начала года до середины мая зарегистрировано 35 случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией, заболело 316 человек.
Алексей Навальный идет на поправку и здоровье "более-менее восстановилось", в четверг, 20 мая, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Сам же Навальный в социальной сети Instagram рассказал, что именно входит в его рацион, а также поделился секретами счастья.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 497 новых случаев Covid-19. Умерли три человека в возрасте от 70 до 79 лет. За последние сутки проведено 16 546 тестов на Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 448,8 случая во вторник до 434,3 в среду. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 630 человек.
С сегодняшнего дня, 20 мая, в торговых центрах могут работать магазины с отдельным входом, а на рабочем месте без масок могут находиться до 20 привитых или переболевших Covid-19 человек. Собрали новые послабления ограничений.
По показателю заболеваемости коронавирусом Латвия поднялась на пятое место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEZ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). На прошлой неделе по этому показателю Латвия занимала 6-е место.
Привиться одноразовой вакциной от Covid-19 производителя Johnson&Johnson можно будет на Рижском центральном рынке в предстоящие выходные, 28-30 мая, сообщил в Twitter отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD).
Пандемия, вызванная вирусом Covid-19, вызвала мировой кризис, но в результате все больше людей становятся миллиардерами, следует из исследования People's Vaccines Alliance. В нем указывается, что в мире растет количество миллиардеров, чья деятельность связана с производством вакцин, поскольку цены на акции фармацевтических компаний растут в соответствии с прогнозами роста доходов от продаж вакцины от Covid-19.
Почитать, чтобы отвлечься:
20 мая в Роттердаме проходит второй полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". В состязании принимает участие 17 стран. Десять лучших исполнителей продолжат борьбу за победу уже в суперфинале 22 мая. Латвия выступает под 15 номером, а Эстония - под вторым. RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции. Мы стартуем в 21:30!
Во время пандемии наметилась новая тенденция - бюстгальтеры утратили свою актуальность. Женщины отказываются их носить и говорят о необходимости свободной груди.
Американская актриса и певица Деми Ловато призналась, что идентифицирует себя как небинарную персону - человека, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. В видео Ловато просят теперь использовать по отношению к себе местоимение "они", поскольку они считают, что подобное обращение сможет помочь выразить изменчивость в их гендерной репрезентации.
Материал дня:
Имантс Дайгинс устроился поудобней у компьютера, запустил только что вышедшую долгожданную игру и... неожиданно разочаровался. Обычная клавиатура показалась ему до ужаса неудобной. Что сделал предприимчивый Имантс? Засел в гараже и из подручных средств, давно хранившихся где-то в пыльных коробках, смастерил некое подобие деревянного кейпада (от англ. keypad) - специализированного игрового устройства. 7 лет спустя его усовершенствованная версия продается в 90 странах мира, а базирующаяся в Вентспилсе компания Имантса достигла оборота в 2 000 000 евро.