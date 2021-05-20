Главное за 20 мая ⟩ Прогулки представителей сборной России по Риге и трагедия в Плявниеках

События дня:

В четверг, 20 мая, представители российской хоккейной сборной были замечены во время прогулки по центру Риги. Представителей российской сборной у торгового центра Origo запечатлел фотограф информационного агентства LETA Эдийс Паленс, который разместил фотографии в своем профиле Facebook. Пресс-секретарь чемпионата мира Эдгар Гаросс в разговоре с TVNET объяснил, что в этот раз ни одно из правил не было нарушено.

Сейм поддержал разработанный Новой консервативной партией (НКП) проект постановления, в котором Кабинету министров поручено "немедленно разработать порядок", в котором матчи чемпионата могут очно посещать люди, которые привиты от Covid-19 и после прививки прошли необходимые несколько недель, а также те, кто может документально подтвердить, что переболел Covid-19. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.

Одна из трех высоток на улице Юкума Вациеша стала местом довольно драматических событий. В мусорном контейнере местные жители обнаружили тяжело раненого человека, который, по всей видимости, упал с большой высоты. Молодая женщина, вероятно, хотела "свести счеты" с жизнью, выпрыгнув с большой высоты из 16-этажного дома в микрорайоне Плявниеки, сообщили в Degpunktā.

В настоящее время в деле об убийстве футбольного агента Романа Беззубова фигурируют десять подозреваемых. Об этом в интервью передаче TV3 900 sekundes сообщил глава Госполиции Арманд Рукс. Двое из этих подозреваемых были заключены под стражу. Рукс подчеркнул, что расследование идет хорошо - оно серьезно продвинулось. "Мы очень хорошо продвигаемся в плане расследования", - прокомментировал он.

В настоящее время в нескольких дошкольных образовательных учреждениях наблюдаются вспышки норовирусной инфекции, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. В период с начала года до середины мая зарегистрировано 35 случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией, заболело 316 человек.

Алексей Навальный идет на поправку и здоровье "более-менее восстановилось", в четверг, 20 мая, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Сам же Навальный в социальной сети Instagram рассказал, что именно входит в его рацион, а также поделился секретами счастья.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 497 новых случаев Covid-19. Умерли три человека в возрасте от 70 до 79 лет. За последние сутки проведено 16 546 тестов на Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 448,8 случая во вторник до 434,3 в среду. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 630 человек.

С сегодняшнего дня, 20 мая, в торговых центрах могут работать магазины с отдельным входом, а на рабочем месте без масок могут находиться до 20 привитых или переболевших Covid-19 человек. Собрали новые послабления ограничений.