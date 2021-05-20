Вакцинация ⟩ Показатели значительно улучшились, однако Латвия все еще на предпоследнем месте в ЕС

Две недели назад ECDC сообщал, что в Латвии первую дозу вакцины получили 13,9% взрослого населения, через неделю этот показатель вырос до 19,9%, а теперь охват достиг как минимум 23,5%. В результате этот показатель в настоящее время на 11,3 процентных пункта выше, чем в Болгарии, которая по-прежнему занимает последнее место в ЕС, и на 1,6 процентных пункта ниже, чем в Румынии, которая занимает третье с конца место.