"Рига" разгромила "Ноа", одержав самую крупную победу в сезоне

"Рига", которая является чемпионом Латвии последних трёх сезонов, нанесла разгромное поражение дебютанту "Ноа" - 7:0.

Матч прошёл на стадионе в Межапарке, несмотря на то, что "Рига" в этой встрече была в статусе гостевой команды.

Уже на 5-й минуте "Рига" вышла вперёд благодаря точному удару лучшего бомбардира "Вирслиги" (13 голов) Стефана Милошевича. На 18-й минуте Микаэль Сойсало удовил преимущество рижан дальним ударом, а ещё шесть минут спустя финн оформил дубль.

Второй тайм начался с автогола в исполнении Бояна Кнежевича. В оставшееся время Эдгар Бабаян, Данила Янов и Милошевич завершили разгром соперника.

Напомним, накануне в матче двух слабейших команд чемпионата Латвии текущего сезона "Вентспилс" у себя дома сыграл вничью с клубом "Ноа" (2:2), юрмальский "Спартак" на выезде проиграл РФШ (0:1), "Даугавпилс" одержал выездную победу над "Меттой" (1:0), а "Валмиера" с таким же счётом обыграла "Лиепаю".

Турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют РФШ и "Валмиера", имея в своём активе по 26 очков. На третьей строчке расположилась "Рига" (25 очков).

Следующие матчи "Вирслиги":