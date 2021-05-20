Вооруженное ограбление, погоня и трагический финал: как в Нидерландах ограбили автомобиль с ценностями на 50 млн евро

Власти предупредили, что 19 мая около 14:15 несколько вооруженных людей недалеко от Амстердама окружили автомобиль, перевозивший ценности.

Несколько голландских СМИ сообщают, что в автомобиле находился большой груз золота и алмазов на сумму около 50 миллионов евро.

После ограбления подозреваемые скрылись на нескольких машинах и подверглись преследованию со стороны десятков полицейских экипажей.

"Во время погони в полицейских стреляли из автоматического оружия. Полиция также неоднократно стреляла", - сообщает Euronews.

Драматическое преследование закончилось в небольшой деревне Брук в районе Уотерленд, где подозреваемые пытались сбежать.

На видеозаписи с места происшествия видно, как в сад врезался автомобиль, а несколько полностью одетых в черное преступников сбежали на ближайший луг.

Один подозреваемый погиб, шестеро арестованы. Двое задержанных получили ранения.

Начато расследование вооруженного ограбления.