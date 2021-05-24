Ср, 26.05.2021
Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь! мэр Риги Мартиньш Стакис
мэр Риги Мартиньш Стакис

Дзюба у Урганта, а Усик на стиле. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

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Александр Усик показал стиль

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