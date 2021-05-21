Вакцинация против Covid-19 проводится во многих частях мира. Иногда это происходит в довольно необычных местах - в музеях между экспонатами, в шумном метро Нью-Йорка или на самой знаменитой велосипедной трассе Франции.

В то время, как в Латвии второй день подряд заметно растет доля полностью вакцинированных - в четверг вторую дозу получили не менее 10 249 человек, и доля полностью вакцинированного населения в Латвии превысила 8,3% - во всем мире она также идет полным ходом, а порой - в самых интересных местах (и не только в замке Дракулы, о котором мы писали раньше).

Во Франции, недалеко от Парижа, вакцинация проводится на велосипедной дорожке, где тренируется национальная сборная Франции по велоспорту. ФОТО: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA/SCANPIX
Муниципалитет Тель-Авива в Израиле выступил с необычной инициативой, предложив бесплатный напиток после вакцинации в баре. ФОТО: CORINNA KERN / REUTERS / Scanpix
В Великобритании пункт вакцинации открыт в соборе Солсбери. ФОТО: Paul Childs/REUTERS
Буддийским монахам делают прививки в больнице в Бангкоке, Таиланд. ФОТО: RUNGROJ YONGRIT / EPA / Scanpix
В Нью-Йорке вакцинация проходит также в знаменитом метро города. ФОТО: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
В Сербии используются разные тактики. Например, пунктом вакцинации стал белградский торговый центр Usce, который также вручил первым 100 вакцинированным подарочные карты на 3000 динаров (25,50 евро). ФОТО: MARKO DJURICA/REUTERS
Ресторан Biblioteka kod Milutina в Крагуеваце пригласил на обед всех, кто только что был вакцинирован, а также предложил сделать вакцину Sinopharm китайского производства. Кампания проводилась с целью популяризации вакцинации и помощи в борьбе с Covid-19, чтобы кафе, рестораны и бары могли быстрее возобновить свободную работу. ФОТО: MARKO DJURICA/REUTERS
В Алматы, Казахстан, пункт вакцинации находится в торгово-развлекательном центре. Там проходит вакцинация препаратами QazCovid-in или QazVac, вакцина против Covid-19, разработанная в Казахстане. ФОТО: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
Выездная вакцинация в горных деревнях Черногории ФОТО: STEVO VASILJEVIC/REUTERS
В Бразилии во время наводнения на берегу реки Солимонса вакцину можно получить на лодке. ФОТО: BRUNO KELLY/REUTERS/Scanpix
Автобус вакцинации Британской национальной службы здравоохранения на юго-востоке Лондона. ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS / SCANPIX
В Венеции вакцинация проводится на кораблях, называемых vaporetto, которые обычно доставляют туристов по каналам. ФОТО: Andrea Merola/AP/Scanpix
Мобильный центр вакцинации в Симферополе, аннексированный Крым ФОТО: ALEXEY PAVLISHAK / REUTERS
Центр вакцинации при Музее естественной истории США в Нью-Йорке. ФОТО: SHANNON STAPLETON/REUTERS/Scanpix
На Филиппинах католические церкви предложили место для вакцинации, чтобы повысить доверие общества к вакцинам против Covid-19. ФОТО: Rolex Dela Pena/AP/Scanpix
Пункт вакцинации в Алматы, Казахстан, открылся в Национальном художественном музее имени Абильхана Кастеева. ФОТО: RUSLAN PRYANIKOV / AFP
Вакцинация в Центральной мечети Кельна в Германии. ФОТО: THILO SCHMUELGEN/REUTERS/Scanpix
Вакцинация в пагоде в столице Камбоджи Пномпене. ФОТО: TANG CHHIN SOTHY/AFP/Scanpix