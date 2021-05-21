Вакцинация против Covid-19 проводится во многих частях мира. Иногда это происходит в довольно необычных местах - в музеях между экспонатами, в шумном метро Нью-Йорка или на самой знаменитой велосипедной трассе Франции.

В то время, как в Латвии второй день подряд заметно растет доля полностью вакцинированных - в четверг вторую дозу получили не менее 10 249 человек, и доля полностью вакцинированного населения в Латвии превысила 8,3% - во всем мире она также идет полным ходом, а порой - в самых интересных местах (и не только в замке Дракулы, о котором мы писали раньше).