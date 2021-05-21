Видео ⟩ Автор "гимна рижских эмигрантов" снял новый клип, на этот раз в Пурвциемсе

Песня "Далеко" родилась в момент изоляции и локдауна, когда Famich (наст. имя - Виктор Прокофьев), как и многие находящиеся за рубежом, не смог вернуться домой, к маме.

"Пришла корона. В марте 2020 года все позакрывали. На работе нас всех отпустили на неопределенный срок, правительство просило сидеть дома, парки закрыли. Можно было только с собакой погулять возле дома и в магазин сходить. Появилось время на творчество, но мысли и энергия были какие-то нездоровые. В голове все время крутились вопросы: "А что будет дальше? Что с работой?". Да и дома сидеть взаперти было сложно. Слава богу, все сдвинулось, и у меня получилось дописать песню. В середине декабря прошлого года появилась готовая запись", - рассказывает автор.

Клип планировалось выпустить 1 января 2021 года, но из-за ограничений, связанных с Covid-19, найти подходящую квартиру и собрать всех актеров вместе так и не удалось.

ФОТО: Пресс-фото

"Все затянулось, и в один момент мне показалось, что этот пазл уже вместе никогда не собрать", - вспоминает Famich.

Ему самому поучаствовать в создании собственного клипа так и не удалось из-за закрытых границ, однако рижская команда в лице режиссера Евгения Прокопова, оператора Макара Борисова и продюсера Анастасии Висман сделали невозможное. Им удалось воссоздать картину отношений мамы и подростка, который ставил в приоритет друзей и свои интересы, думая, что мама всегда будет рядом.

Местом съемок был выбран один из рижских микрорайонов.

"Все мое детство с мамой и друзьями я провел в Пурвциемсе", - поясняет Famich.

ФОТО: Пресс-фото

Виктор Прокофьев эмигрировал в Майами около 10 лет назад. Признает, что больше половины друзей сейчас проживает за границей: в Британии, Германии, Ирландии, России, Италии, Испании: "Мы все как на встречу выпускников планируем вернуться хоть на недельку в Ригу, пройтись по старым улочкам, встретить старых знакомых. Поэтому клипы про Ригу - это часть возвращения".

Кстати, за первую неделю клип на песню "Далеко" посмотрели уже более 50 тысяч человек.

В главных ролях: мама - Дина Жукова, сын - Марк Петерс.

В октябре артист планирует выпустить новый клип. На этот раз сьемки, скорее всего, будут уже не в Латвии. Напомним, в 2017 году Виктор Прокофьев выпустил песню о Риге, которую назвали "гимном эмигрантов". В Сети ее посмотрело более 200 тысяч человек. Ранее Famich снимался для "Латвийского Видео Баттла", выступал на "Нет Реформе", хип-хоп фестивалях и баттлах в клубах Roxy, Essential, Faraon, Salamandra, online-баттлах России и Латвии.