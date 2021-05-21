Пт, 21.05.2021
Я всегда говорю, что наша история - это не только история успешного бизнеса, но и история любви. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

За сутки выявлено 477 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3.1%
Дополнено

ФОТО: SYSPEO/SIPA/2104261906

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 477 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте 60-69 лет,
  • четыре человека - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

За последние сутки проведено 15 458 тестов на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 405 случаев на 100 000 населения. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 130 271 человек.

НАВЕРХ
Back