За сутки выявлено 477 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3.1%Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 477 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 477 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:
За последние сутки проведено 15 458 тестов на Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 405 случаев на 100 000 населения. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 130 271 человек.