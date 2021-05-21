Российские хоккеисты на последней минуте вырвали победу у Чехии

Встреча команды ОКР и Чехии проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Первую шайбу на чемпионате мира-2021 забросил нападающий российской команды Антон Бурдасов, который на 5-й минуте встречи реализовал численное большинство. 30-летнему форварду СКА ассистировали Михаил Григоренко и Иван Морозов. Правда, уже на 9-й минуте сборная Чехия провела быструю атаку, которую точным броском завершил Якуб Флек - 1:1.

Во втором периоде было очень много борьбы и очень мало опасных моментов. Тем не менее, хоккеистам удалось порадовать болельщиков заброшенными шайбами. На 36-й минуте россияне в меньшинстве совершили перехват и убежали в контратаку, в завершении которой Артём Швец-Роговой переиграл голкипера Шимона Грубеца.

Всего две минуты спустя чехи ответили шикарным голом Якуба Враны, который открылся за спинами защитников под передачу Доминика Кубалика, вышел 1 в 0 и уверенно переиграл Александра Самонова.

На 6-й минуте третьего периода Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова вновь вывел вперёд россиян, но за две минуты до финальной сирены Доминик Кубалик сравнял счёт. На последней минуте матча россиянам всё-таки удалось забить - победная шайба на счету Михаила Григоренко.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Напомним, команда ОКР на чемпионате мира сыграет в одной группе с Чехией, Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией, Беларусью и Великобританией, с которой подопечные Валерия Брагина сыграют уже завтра.

Параллельно матчу ОКР - Чехия в "Арене Рига" состоялся поединок между Германией и Италией, которые выступают в одной группе с Латвией. Разгромную победу в этом матче одержали хоккеисты из Германии - 9:4 (2:2, 5:0, 2:2).

Уже сегодня вечером свой первый матч на чемпионате мира проведёт сборная Латвии, которая сыграет с Канадой - одним из фаворитов турнира. Также вечером состоится матч между командами Беларуси и Словакии. Обе встречи начнутся в 20:15.