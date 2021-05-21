С 30 августа RSU разрешит очную учебу только вакцинированным

В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.

RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19.

Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты взятия теста.