С 30 августа RSU разрешит очную учебу только вакцинированным
С 1 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном могут участвовать только лица, привитые от Covid-19, говорится в заявлении на сайте университета.
С 1 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном могут участвовать только лица, привитые от Covid-19, говорится в заявлении на сайте университета.
В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.
RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19.
Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты взятия теста.
Непривитые от Covid-19 смогут участвовать в учебном процессе, регулярно предъявляя отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных за свой счет.