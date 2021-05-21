Пт, 21.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

С 30 августа RSU разрешит очную учебу только вакцинированным

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С 1 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном могут участвовать только лица, привитые от Covid-19, говорится в заявлении на сайте университета.

В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.

RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19. 

Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты взятия теста.

Непривитые от Covid-19 смогут участвовать в учебном процессе, регулярно предъявляя отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных за свой счет. 

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