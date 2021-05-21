Видео ⟩ "Нас не догонят": экс-солистка "Тату", ушедшая в политику, ответила всем недовольным

Напомним, что тогда экс-солистку группы "Тату" упрекнули, что она не знает реальных проблем области, а также жители увидели в ее видео "фальшь и неправду".

Артистка сказала, что рада тому, что ее услышали. Она не ожидала такой бурной реакции на свое обращение. Звезда полагает, что в своей речи заговорила о проблемах в Ивановской области. Хотя принято, что артисты об этом должны молчать.

"После выхода моего программного ролика я не ожидала такой бурной реакции. С одной стороны, я сказала то, что волнует людей в Ивановской области; с другой стороны, все говорят, что артисты не должны об этом говорить", - полагает она.

Юлия считает, что представители оппозиции критикуют ее, так как она говорит о проблемах, о которых привыкли говорить только они.

"Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе", - сказала она.

Те, кто себя позиционирую себя нейтрально, по словам артистки, называют ее деятельность "цирком", который партия "Единая Россия" разыграла ради привлечения внимания к праймериз.

В завершении Волкова призвала население участвовать в праймериз, чтобы он был более честным и настоящим.



"Нас не догонят", - резюмировала она.