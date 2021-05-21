Пт, 21.05.2021
Кстати, мы единственные в мире, кто производит кейпады для левшей. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Видео ⟩ "Нас не догонят": экс-солистка "Тату", ушедшая в политику, ответила всем недовольным

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Ушедшая в политику 36-летняя исполнительница Юлия Волкова является участницей праймериз "Единой России" от Ивановской области. Она разместила второе видеообращение, в котором пожаловалась на критику в свой адрес. 

Напомним, что тогда экс-солистку группы "Тату" упрекнули, что она не знает реальных проблем области, а также жители увидели в ее видео "фальшь и неправду".

Артистка сказала, что рада тому, что ее услышали. Она не ожидала такой бурной реакции на свое обращение. Звезда полагает, что в своей речи заговорила о проблемах в Ивановской области. Хотя принято, что артисты об этом должны молчать.

"После выхода моего программного ролика я не ожидала такой бурной реакции. С одной стороны, я сказала то, что волнует людей в Ивановской области; с другой стороны, все говорят, что артисты не должны об этом говорить", - полагает она. 

Юлия считает, что представители оппозиции критикуют ее, так как она говорит о проблемах, о которых привыкли говорить только они.

"Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе", - сказала она. 

Те, кто себя позиционирую себя нейтрально, по словам артистки, называют ее деятельность "цирком", который партия "Единая Россия" разыграла ради привлечения внимания к праймериз.

В завершении Волкова призвала население участвовать в праймериз, чтобы он был более честным и настоящим.  

"Нас не догонят", - резюмировала она. 

Напомним, бывшая солистка "Тату" Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз партии "Единая Россия" перед выборами депутатов Госдумы от Ивановской области в конце апреля. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут подведены 1 июня.

НАВЕРХ
Back