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«Авторадио» запускает суперигру! Слушателей ждут много денег. 5 мая ведущие утреннего шоу «Разгон» дали старт первому сезону суперигры «Много денег». Это не просто первый сезон – это игра с фантастическим призовым фондом.

«Авторадио» запускает суперигру! Слушателей ждут много денег. 5 мая ведущие утреннего шоу «Разгон» дали старт первому сезону суперигры «Много денег». Это не просто первый сезон – это игра с фантастическим призовым фондом.

На кону 5 000 евро, а еще смартфоны SONY XPERIA L4, умные бутылки NOERTEN и безопасные проводные наушники для самых внимательных игроков!

Для того, чтобы принять участие в игре, нужно зарегистрироваться на https://avtoradio.lv/news/mnogo-deneg.html . Обязательно выучить четыре строки из гимна Авторадио.

Это радио Авторадио

Над кварталами, автострадами.

Это радио Авторадио

Над, рассветами, над закатами.

Дальше остается только слушать радиостанцию (это, кстати, одно из самых главных условий успеха) и ждать звонка ведущего.

Получить много денег и суперпризы за любовь к «Авторадио» может любой житель страны. Не пропустите!

Подробности и полные правила игры «Много денег. Первый Сезон» – в эфире «Авторадио», в социальной сети

Встречаемся на волне 103,2 в Риге и на 96,1 в Краславе! А так же скачивайте аппликацию на своих смартфонах - AVTORADIO LATVIA!