"Около 14 часов позвонили из полиции и пригласили меня к себе, - рассказывает Янина Гринфилд. - Я спросила, что случилось, но полицейский сказал, что не может сказать этого по телефону. Я спросила: "Он умер? Скажите, он умер?". Тело 21-летнего сына Яны работники морга за два часа до этого звонка забрали из гостиницы в Таллинне.

Яна и предположить не могла, что в ее семью может прийти такое горе: "Мы - нормальная семья, ребенок вырос в любви и заботе. С наркотиками никогда никаких проблем не было. Более того, я та, кого принято называть "контролирующая мать" - несмотря на то, что ему был 21 год, мы находились в постоянном контакте. Он всегда говорил, где находится, я звонила и писала ему сообщения в любой момент, и он всегда отвечал. Невозможно было даже предположить, что он подсел на эту подростковую забаву с таблетками".

Накануне вечером после работы сын Яны Даниэль отправился гулять: "Он сказал, что встретится со своей девушкой и останется у нее ночевать. Я успокоилась, парень взрослый. Ночью мы еще списывались, он сказал, что все в порядке, обещал прийти утром".

Но утром Даниэль домой не пришел. Яна звонила на телефон сына, но он был отключен. Долго. "Я чувствовала неладное. Телефон не может быть отключен так долго, - говорит мать. - Он обычный молодой человек, зависимый, как вся молодежь сейчас, от смартфона, просто так он не мог его отключить и не включать полдня. Я стала обзванивать его друзей, но никто ничего сказать не мог".

В 14 часов раздался тот страшный звонок из полиции, а чуть позже, после разговора с другом Даниэля, Янина узнала, что произошло накануне вечером и ночью.