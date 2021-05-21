Пт, 21.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

В Даугавпилсе мало надежды на перемены

Герб Даугавпилса ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Согласно опросам, частая смена власти не повлияла на избирателей в Даугавпилсе, которые готовы доверять одним и тем же партиям. Во втором по величине городе Латвии с населением 90 000 человек за четыре года сменились четыре председателя думы, пишет Latvijas avize.

Справедливости ради надо сказать, что эту должность занимали три человека, потому что Андрей Элксниньш ("Согласие") избирался дважды.

Муниципалитет некоторое время возглавлял Рихард Эйгимс, а теперь председателем совета стал Игорь Прелатов ("Наша партия"). Нынешний заместитель председателя Янис Лачплесис также сыграл большую роль в развитии событий.

Из 13 списков кандидатов, представленных на предыдущих выборах, в думу прошли только три - Латгальская партия с шестью депутатами, "Согласие" с пятью и "Наша партия", которая получила четыре мандата.

Как показали опросы, проведенные по заказу местных политиков, шансы пройти в думу из десяти подавших списки есть у тех же политических сил, что и при нынешнем созыве, но количество мандатов может измениться. На сей раз в думу может прийти и Союз "зеленых" и крестьян, список которого возглавляет профессор Даугавпилсского университета Арвид Баршевскис.

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