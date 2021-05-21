В Даугавпилсе мало надежды на перемены

Справедливости ради надо сказать, что эту должность занимали три человека, потому что Андрей Элксниньш ("Согласие") избирался дважды.
Муниципалитет некоторое время возглавлял Рихард Эйгимс, а теперь председателем совета стал Игорь Прелатов ("Наша партия"). Нынешний заместитель председателя Янис Лачплесис также сыграл большую роль в развитии событий.
Из 13 списков кандидатов, представленных на предыдущих выборах, в думу прошли только три - Латгальская партия с шестью депутатами, "Согласие" с пятью и "Наша партия", которая получила четыре мандата.
Как показали опросы, проведенные по заказу местных политиков, шансы пройти в думу из десяти подавших списки есть у тех же политических сил, что и при нынешнем созыве, но количество мандатов может измениться. На сей раз в думу может прийти и Союз "зеленых" и крестьян, список которого возглавляет профессор Даугавпилсского университета Арвид Баршевскис.