Почему магазины не проводят коллективную вакцинацию и почему это важно?

Некоторые оптовые торговцы разрешают своим сотрудникам идти на прививку в рабочее время, но не предоставляют оплачиваемый выходной в день получения вакцины.

Почему это важно?

Несмотря на то, что работники крупных продуктовых магазинов ежедневно контактируют с тысячами людей, согласно плану вакцинации, разработанному Минздравом и утвержденному Кабинетом министров, продавцы были включены в 8-ю приоритетную группу вакцинации.

Для сравнения, критически важные сотрудники Сейма, Банка Латвии и других государственных учреждений попали в 5-ю группу. Однако в итоге работникам торговли не удалось воспользоваться приоритетными группами, так как 3 мая Кабинет министров разрешил прививаться всем желающим.

Как поступают разные торговые сети?

Торговая сеть Maxima Latvija, в которой работает более 7700 человек по всей Латвии, мотивирует сотрудников проходить вакцинацию самостоятельно, поскольку считает, что такой способ вакцинации более удобен для сотрудников и можно получить вакцину быстрее.

Юрис Шлейерс, менеджер по связям с общественностью Rimi Latvia, подчеркнул, что приоритетом для Rimi является безопасность сотрудников. "Мы продолжаем обеспечивать безопасные условия труда для наших сотрудников, а также регулярно напоминаем о соблюдении требований эпидемиологической безопасности как на работе, так и в повседневной жизни.

В настоящее время возможность сделать прививку доступна любому жителю Латвии, достигшему совершеннолетия, и

мы верим, что каждый из наших коллег примет ответственное решение для уменьшения пандемии как можно скорее.