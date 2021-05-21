Почему магазины не проводят коллективную вакцинацию и почему это важно?

Некоторые оптовые торговцы разрешают своим сотрудникам идти на прививку в рабочее время, но не предоставляют оплачиваемый выходной в день получения вакцины.
Несмотря на то, что работники крупных продуктовых магазинов ежедневно контактируют с тысячами людей, согласно плану вакцинации, разработанному Минздравом и утвержденному Кабинетом министров, продавцы были включены в 8-ю приоритетную группу вакцинации.
Для сравнения, критически важные сотрудники Сейма, Банка Латвии и других государственных учреждений попали в 5-ю группу. Однако в итоге работникам торговли не удалось воспользоваться приоритетными группами, так как 3 мая Кабинет министров разрешил прививаться всем желающим.
Как поступают разные торговые сети?
Торговая сеть Maxima Latvija, в которой работает более 7700 человек по всей Латвии, мотивирует сотрудников проходить вакцинацию самостоятельно, поскольку считает, что такой способ вакцинации более удобен для сотрудников и можно получить вакцину быстрее.
Юрис Шлейерс, менеджер по связям с общественностью Rimi Latvia, подчеркнул, что приоритетом для Rimi является безопасность сотрудников. "Мы продолжаем обеспечивать безопасные условия труда для наших сотрудников, а также регулярно напоминаем о соблюдении требований эпидемиологической безопасности как на работе, так и в повседневной жизни.
В настоящее время возможность сделать прививку доступна любому жителю Латвии, достигшему совершеннолетия, и
мы верим, что каждый из наших коллег примет ответственное решение для уменьшения пандемии как можно скорее.
Уважая выбор наших сотрудников, мы призвали руководителей отделов Rimi проявлять гибкость и предоставлять своим сотрудникам возможность планировать вакцинацию в удобное для них время. Кроме того, в настоящее время мы активно изучаем возможности и интерес сотрудников к вакцинации на рабочем месте", - сказал Шлейерс.