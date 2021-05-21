Пт, 21.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Почему магазины не проводят коллективную вакцинацию и почему это важно?

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Хотя трудовые коллективы могут подавать заявки на коллективную вакцинацию, крупные розничные сети не используют эту возможность. Вместо этого сотрудникам рекомендуется делать прививки индивидуально, пишет Nra.lv.

Некоторые оптовые торговцы разрешают своим сотрудникам идти на прививку в рабочее время, но не предоставляют оплачиваемый выходной в день получения вакцины.

Почему это важно?

Несмотря на то, что работники крупных продуктовых магазинов ежедневно контактируют с тысячами людей, согласно плану вакцинации, разработанному Минздравом и утвержденному Кабинетом министров, продавцы были включены в 8-ю приоритетную группу вакцинации.

Для сравнения, критически важные сотрудники Сейма, Банка Латвии и других государственных учреждений попали в 5-ю группу. Однако в итоге работникам торговли не удалось воспользоваться приоритетными группами, так как 3 мая Кабинет министров разрешил прививаться всем желающим.

Как поступают разные торговые сети?

Торговая сеть Maxima Latvija, в которой работает более 7700 человек по всей Латвии, мотивирует сотрудников проходить вакцинацию самостоятельно, поскольку считает, что такой способ вакцинации более удобен для сотрудников и можно получить вакцину быстрее.

Юрис Шлейерс, менеджер по связям с общественностью Rimi Latvia, подчеркнул, что приоритетом для Rimi является безопасность сотрудников. "Мы продолжаем обеспечивать безопасные условия труда для наших сотрудников, а также регулярно напоминаем о соблюдении требований эпидемиологической безопасности как на работе, так и в повседневной жизни.

В настоящее время возможность сделать прививку доступна любому жителю Латвии, достигшему совершеннолетия, и

мы верим, что каждый из наших коллег примет ответственное решение для уменьшения пандемии как можно скорее.

Уважая выбор наших сотрудников, мы призвали руководителей отделов Rimi проявлять гибкость и предоставлять своим сотрудникам возможность планировать вакцинацию в удобное для них время. Кроме того, в настоящее время мы активно изучаем возможности и интерес сотрудников к вакцинации на рабочем месте", - сказал Шлейерс.

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