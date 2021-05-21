Калвитис рассказал, сколько могут стоить билеты на ЧМ, если болельщикам разрешат посещать матчи

Сейм ранее поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, посещать матчи чемпионата.

В пятницу Латвийское радио сообщило, что стоимость билетов может составить до 150 евро, но, как отметил Калвитис, цена не будет существенно отличаться от предыдущих чемпионатов. 3

"Обычно стоимость билетов на чемпионаты мира составляет более ста евро. Я не могу тут много комментировать, потому что это компетенция IIHF", - сказал он.

Ранее организаторы чемпионата сообщили, что в безопасных условиях "Арена Рига" может разместить около 2600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр - чуть более 1000 человек.

Первоначально предлагалось также разрешить посещение матчей людям с отрицательными тестами на Covid-19, что вызвало крайне негативную реакцию медиков, поскольку тесты не гарантируют отсутствие вируса, и эта группа людей не была включена в окончательное решение. Организаторы чемпионата со своей стороны признали, что им проще было бы проверить именно людей с тестами, так как пока нет механизма, чтобы убедиться, что покупатель билета действительно переболел или прошел вакцинацию от Covid-19.

"Отрицательные тесты легко отследить. У каждого теста есть номер, который прикреплен к билету, - сказал Калвитис о предлагаемом организаторами механизме контроля. - Что касается привитых или переболевших, то у нас должен быть доступ к личным медицинским данным. У нас нет таких прав, но мы надеемся, что Минздрав решит этот вопрос".