Калвитис рассказал, сколько могут стоить билеты на ЧМ, если болельщикам разрешат посещать матчи

Сейм ранее поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, посещать матчи чемпионата.
В пятницу Латвийское радио сообщило, что стоимость билетов может составить до 150 евро, но, как отметил Калвитис, цена не будет существенно отличаться от предыдущих чемпионатов.
"Обычно стоимость билетов на чемпионаты мира составляет более ста евро. Я не могу тут много комментировать, потому что это компетенция IIHF", - сказал он.
Ранее организаторы чемпионата сообщили, что в безопасных условиях "Арена Рига" может разместить около 2600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр - чуть более 1000 человек.
Первоначально предлагалось также разрешить посещение матчей людям с отрицательными тестами на Covid-19, что вызвало крайне негативную реакцию медиков, поскольку тесты не гарантируют отсутствие вируса, и эта группа людей не была включена в окончательное решение. Организаторы чемпионата со своей стороны признали, что им проще было бы проверить именно людей с тестами, так как пока нет механизма, чтобы убедиться, что покупатель билета действительно переболел или прошел вакцинацию от Covid-19.
"Отрицательные тесты легко отследить. У каждого теста есть номер, который прикреплен к билету, - сказал Калвитис о предлагаемом организаторами механизме контроля. - Что касается привитых или переболевших, то у нас должен быть доступ к личным медицинским данным. У нас нет таких прав, но мы надеемся, что Минздрав решит этот вопрос".
Ожидается, что из-за ограничений на поездки на матчи группового турнира будут ходить в основном люди, которые уже находятся в Латвии, но позже матчи смогут посетить также болельщики из Скандинавии и других европейских стран.