Сборная Латвии впервые в истории обыграла Канаду

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой сборной Латвии со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Первый период прошёл без особо опасных моментов. Канадцы больше владели шайбой, контролировали ход матча и нанесли бросков по воротам Матиса Кивлениекса.

Тем не менее счёт на табло после первых 20 минут был 1:0 в пользу латвийской сборной, которая поразила ворота канадцев за полторы секунды до окончания первого периода - первый гол сборной Латвии на чемпионате мира-2021 года на счету Микса Индрашиса, которому ассистировали Роналд Кениньш и Ральф Фрейбергс.

Если в первом периоде канадцы были заметно активнее и владели преимуществом практически по всем показателям, то во втором это было уже не так заметно. Латвия, в свою очередь, безошибочно действовала в обороне и создавала редкие, но опасные моменты у ворот соперника.

Один из таких моментов в середине периода закончился вторым голом в ворота канадской команды - дальний бросок Кениньша подправил Оскар Батня, который удвоил преимущество латвийской команды. Канадцы до перерыва попытались сократить отставание в счёте, но на высоте был наш вратарь Кивлениекс.

В третьем периоде канадцы полностью контролировали ход встречи, но поразить ворота безупречно действующего Кивлениекса так и не смогли. Не помогло хоккеистом в красной форме и снятие вратаря в конце периода. 2:0 - историческая победа сборной Латвии, которая ранее ни разу не обыгрывала Канаду на чемпионатах мира. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Словакии обыграла Беларусь.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира будет играть в одной группе с Канадой, Германией, Италией, США, Финляндией, Норвегией и Казахстаном, с которым подопечные Боба Хартли встретятся уже завтра, 22 мая.