Пт, 21.05.2021
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Кирилл Федоров, владелец Ferrari 612 Scaglietti

"Фактор Бабарико" может помешать Беларуси разместить в РФ гособлигации на 100 млрд рублей

Виктор Бабарико ФОТО: TATYANA ZENKOVICH / EPA

На прошлой неделе Александр Лукашенко поручил правительству в 2021-23 годах разместить облигации в России на 100 млрд российских рублей (это 1,3 млрд долларов) для рефинансирования внешнего долга.

По данным белорусского Минфина, на 1 января этого года госдолг составлял 18,6 млрд долларов США. Сколько приходится на долю России официально неизвестно, однако эксперты (в частности, российского агентства РБК) оценивают госдолг Беларуси перед Россией в 9 млрд долларов.

Однако с размещением нового пакета облигаций на Московской бирже могут возникнуть проблемы, пишут Naviny.by. Дискуссии в байнете (белорусском сегменте интернета) начались после сообщения в ТГ-канале главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. "Газпромбанк" не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. И другим не посоветует", - написал Венедиктов.

При этом все упорнее ходят разговоры про визит Александра Лукашенко в Москву в конце мая - уже третий в том году.

Политический аналитик, основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов рассматривает ситуацию в контексте того, как Москва в принципе может добиться от Минска выполнения договоренностей, сделанных во время переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.

"Набор ресурсов воздействия у Москвы достаточно ограничен. Политически Путин не может вслух списать Лукашенко после того, как громогласно его поддержал. Но вот полностью отрезать от финансовой подпитки - вполне", пишет Кузнецов.

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