"Фактор Бабарико" может помешать Беларуси разместить в РФ гособлигации на 100 млрд рублей

По данным белорусского Минфина, на 1 января этого года госдолг составлял 18,6 млрд долларов США. Сколько приходится на долю России официально неизвестно, однако эксперты (в частности, российского агентства РБК) оценивают госдолг Беларуси перед Россией в 9 млрд долларов.

Однако с размещением нового пакета облигаций на Московской бирже могут возникнуть проблемы, пишут Naviny.by. Дискуссии в байнете (белорусском сегменте интернета) начались после сообщения в ТГ-канале главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. "Газпромбанк" не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. И другим не посоветует", - написал Венедиктов.

При этом все упорнее ходят разговоры про визит Александра Лукашенко в Москву в конце мая - уже третий в том году.

Политический аналитик, основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов рассматривает ситуацию в контексте того, как Москва в принципе может добиться от Минска выполнения договоренностей, сделанных во время переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.