Темпы эмиграции белорусов в Польшу возросли вдвое

2021 год ознаменовался для Польши ростом миграции в страну. Если в прошлом году вид на жительство получило чуть менее 160 тысяч человек, то в этом году, судя по темпам первых четырех месяцев, эта цифра увеличится до 210 тысяч. Среди иммигрантов в Польшу больше всего украинцев, но возросла и миграция из Беларуси, пишет Wyborcza.pl.

В 2019 году Польша выдала белорусам около 9 тысяч видов на жительство, в тяжелом для нас всех 2020 году цифра снизилась до чуть более 8 тысяч. В этом же году, если темпы миграции белорусов в Польшу не изменятся, на них будет приходиться почти 15 тысяч видов на жительство, то есть рост почти в два раза.

Анджей Кубисяк, польский эксперт по миграции, объясняет это тяжелым положением в белорусской экономике. В Польше работники тех же специальностей зарабатывают в 2-2,5 раза больше, чем в Беларуси, и в Польше упрощены процедуры оформления для мигрантов из Украины и Беларуси.

В прошлом году польское правительство оперативно приняло программу, которая облегчает переезд гражданам Беларуси.