Covid-19: за сутки в Литве 664 новых случая, в Эстонии - 226

Литва

За прошлые сутки было сделано 19 730 тестов, доля положительных тестов составила 3,4%. Всего в Литве было сделано 3 299 318 тестов.

С начала пандемии в стране в общей сложности у 269 363 человек был диагностирован коронавирус, и 244635 человек выздоровели.

Всего в Литве с Covid-19 умер 4161 человек.

По данным Департамента статистики, 14-дневное кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения в Литве составляет 497,9.

Всего в Литве против Covid-19 вакцинировано 919 094 человека, в том числе 495 425 завершили процесс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4710 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 226 тестов (4,8%), скончались четыре человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 276,7 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 5,8%.

За сутки в больницах открыто 19 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 197 пациентам. Средний возраст госпитализированных - 65 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 134 человека, то есть 68%.