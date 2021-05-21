Госполиция уже подготовила план по обеспечению порядка на ЧМ по хоккею

Она напомнила, что полиция контролирует антиковидные ограничения с самого начала пандемии. МВД не может взять на себя ответственность за здоровье зрителей, но службы внутренних дел готовы следить за развитием ситуации.

Боле добавила, что в помещениях, где проходит чемпионат, за порядком будет следить частное охранное предприятие, поэтому присутствие зрителей не повлечет за собой дополнительных затрат для МВД.

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Гуна Лапиня подчеркнула на заседании комиссии, что МИД не поддерживает присутствие зрителей на чемпионате. Присутствие зрителей вызывает вопросы о юридическом равенстве в то время, когда большая часть детей не может ходить в школу. Также в Латвии охват населения вакцинацией все еще недостаточно высок.