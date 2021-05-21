Пт, 21.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Кариньш пока не будет созывать внеочередное собрание, чтобы принять решение о зрителях на ЧМ в Риге

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не будет созывать внеочередное заседание правительства для выполнения поручения Сейма немедленно разработать порядок допуска привитых и переболевших Covid-19 зрителей на чемпионат мира по хоккею.

Как сообщили в бюро премьера, заявление Сейма о необходимости разработать порядок присутствия болельщиков на матчах премьер своей резолюцией передал в Министерство здравоохранения.

Минздраву поручено проанализировать постановление Сейма и в случае необходимости подать предложения правительству.

Как сообщалось, в четверг, 20 мая, Сейм после длительных дебатов поручил правительству разработать порядок, позволяющий тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею.

Сейм поддержал разработанный Новой консервативной партией проект постановления, в котором Кабинету министров поручено немедленно разработать порядок, чтобы матчи чемпионата могли очно посещать люди, которые привиты от Covid-19 и после прививки прошли необходимые несколько недель, а также те, кто может документально подтвердить, что переболел Covid-19.

Первоначально предлагалось разрешить посещение матчей также людям с отрицательными тестами на Covid-19, что вызвало крайне негативную реакцию медиков, поскольку тесты не гарантируют отсутствие Covid-19, но эта группа людей не была включена в окончательное решение. Организаторы чемпионата со своей стороны признали, что им проще было бы проверять именно людей с тестами, так как пока нет механизма, чтобы убедиться, что покупатель билета действительно переболел или прошел вакцинацию от Covid-19.

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