Кариньш пока не будет созывать внеочередное собрание, чтобы принять решение о зрителях на ЧМ в Риге

Как сообщили в бюро премьера, заявление Сейма о необходимости разработать порядок присутствия болельщиков на матчах премьер своей резолюцией передал в Министерство здравоохранения.

Минздраву поручено проанализировать постановление Сейма и в случае необходимости подать предложения правительству.

Как сообщалось, в четверг, 20 мая, Сейм после длительных дебатов поручил правительству разработать порядок, позволяющий тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею.

Сейм поддержал разработанный Новой консервативной партией проект постановления, в котором Кабинету министров поручено немедленно разработать порядок, чтобы матчи чемпионата могли очно посещать люди, которые привиты от Covid-19 и после прививки прошли необходимые несколько недель, а также те, кто может документально подтвердить, что переболел Covid-19.