"Пустая арена - ощущения странные", или Как я сходил на уже легендарный матч Латвии против Канады

Чтобы попасть на матчи чемпионата мира в качестве журналиста, нужно было заранее на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF) заполнить анкету и подать заявку. Всё как обычно, но с одним маленьким уточнением - в связи со сложной ситуацией в мире на турнир будут допущены не все желающие журналисты. Как будет проводиться отбор - не сообщалось.

Около месяца ожиданий, волнений и наконец - ответное письмо от IIHF в моём электронном ящике. "Поздравляем, вы аккредитованы, но только в "Арену Рига". В Олимпийский спортивный центр вам нельзя", - примерно так было написано в решении. "Странно", - подумал я, но не стал расстраиваться так как сборная Латвии будет играть именно там, куда мне можно.

Кстати, двум другим моим коллегам ответили совсем другое - один получил доступ в обе арены, а второму не дали аккредитацию вообще никуда, сказав, что он сможет участвовать в онлайн-конференциях. Абсолютно непонятная лотерея, в которой я вытащил не самый худший билетик.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Для того, чтобы получить аккредитацию на руки нужно было выполнить два пункта - сдать тест на Covid-19 не позднее, чем за 24 часа до получения аккредитации, а также скачать и установить в телефоне приложение Apturi Covid.

Если вам кажется, что в этом ничего сложного нет, то спешу вас расстроить - тест на Covid-19 нужно сдавать каждые 3 дня. Он платный и, естественно, платить за него нужно самому (или работадателю). А теперь посчитайте, сколько раз нужно сдать тест, если в планах журналиста посещение всего чемпионата до 6 июня включительно?

Получать аккредитацию я отправился на автомобиле в день старта чемпионата. "Зрителей не пустили, значит у "Арены" пусто и я легко там припаркуюсь", - наивно подумал я. Никаких парковочных мест для прессы не было предусмотрено, а все парковочные места, которые есть у "Арены", были закрыты. Почему? Этот вопрос навсегда останется без ответа.

Ладно, ладно. Я живу в Риге и сделав пару кругов мне удалось найти какую-то свободную "дырку". Идти, правда, пришлось около 15 минут. В моём случае это никакая не проблема, ведь я был относительно на легке - рюкзак с компьютером внутри. А вот тех, кто приехал на чемпионат с камерами, штативами, объективами и тяжёлыми сумками с техником - мне искренне жаль.

ФОТО: TVNET

Покружив вокруг "Арены" я нашёл очередь из людей, которая ждала выдачи аккредитации.

В очереди находилось около 50 человек. Был слышен чешский и датский языки, но громче всего слышался русский мат. 4