"Пустая арена - ощущения странные", или Как я сходил на уже легендарный матч Латвии против Канады

Пока правительство думает и всё никак не может решить - пускать зрителей на чемпионат мира по хоккею или нет - мне довелось побывать в "Арене Рига" на первом матче сборной Латвии на турнире. Переполненный эмоциями спешу поделиться.
Чтобы попасть на матчи чемпионата мира в качестве журналиста, нужно было заранее на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF) заполнить анкету и подать заявку. Всё как обычно, но с одним маленьким уточнением - в связи со сложной ситуацией в мире на турнир будут допущены не все желающие журналисты. Как будет проводиться отбор - не сообщалось.
Около месяца ожиданий, волнений и наконец - ответное письмо от IIHF в моём электронном ящике. "Поздравляем, вы аккредитованы, но только в "Арену Рига". В Олимпийский спортивный центр вам нельзя", - примерно так было написано в решении. "Странно", - подумал я, но не стал расстраиваться так как сборная Латвии будет играть именно там, куда мне можно.
Кстати, двум другим моим коллегам ответили совсем другое - один получил доступ в обе арены, а второму не дали аккредитацию вообще никуда, сказав, что он сможет участвовать в онлайн-конференциях. Абсолютно непонятная лотерея, в которой я вытащил не самый худший билетик.
Для того, чтобы получить аккредитацию на руки нужно было выполнить два пункта - сдать тест на Covid-19 не позднее, чем за 24 часа до получения аккредитации, а также скачать и установить в телефоне приложение Apturi Covid.
Если вам кажется, что в этом ничего сложного нет, то спешу вас расстроить - тест на Covid-19 нужно сдавать каждые 3 дня. Он платный и, естественно, платить за него нужно самому (или работадателю). А теперь посчитайте, сколько раз нужно сдать тест, если в планах журналиста посещение всего чемпионата до 6 июня включительно?
Получать аккредитацию я отправился на автомобиле в день старта чемпионата. "Зрителей не пустили, значит у "Арены" пусто и я легко там припаркуюсь", - наивно подумал я. Никаких парковочных мест для прессы не было предусмотрено, а все парковочные места, которые есть у "Арены", были закрыты. Почему? Этот вопрос навсегда останется без ответа.
Ладно, ладно. Я живу в Риге и сделав пару кругов мне удалось найти какую-то свободную "дырку". Идти, правда, пришлось около 15 минут. В моём случае это никакая не проблема, ведь я был относительно на легке - рюкзак с компьютером внутри. А вот тех, кто приехал на чемпионат с камерами, штативами, объективами и тяжёлыми сумками с техником - мне искренне жаль.
Покружив вокруг "Арены" я нашёл очередь из людей, которая ждала выдачи аккредитации.
В очереди находилось около 50 человек. Был слышен чешский и датский языки, но громче всего слышался русский мат.
Особенно выделялся один мужчина, который матом буквально разговаривал. Мужчина абсолютно не стеснялся никого и громко подгонял свою делегацию: "Ты, б****, сюда подойди!" или "Б***ь, где вы ходите?", но моё любимое - это такое "Б***ь" на выдохе. От усталости, наверное.
Стало очень интересно, представителем какого СМИ является этот мужчина, поэтому я заглянул ему в бейджик и прочитал имя и фамилию. Около 10 секунд в Google и вуаля - Олег Куприянов, спортивный директор Федерации хоккея России. В 2021 году Олег Борисович указом Президента России Владимира Путина был награждён Орденом Почёта. Вот такой вот солидный человек к нам пожаловал!
Очередь постепенно заканчивалась и, когда передо мной оставался один человек, я стал свидетелем небольшой ссоры между девушкой, выдающей аккредитации и мужчиной, говорящим на английском языке. Мужчина недоумевал, почему нужно делать тест на Covid-19 каждые три дня, если он уже давно вакцинировался. Девушка недоумевала от того, что претензии поступают ей, так как решение это принималось явно в другом месте.
Решение и правда очень странное, учитывая, что ранее идея разрешить посещать игры болельщикам с отрицательными тестами на Covid-19 вызвала наибольшую негативную реакцию со стороны системы здравоохранения, поскольку тесты не исключают наличие Covid-19.
Ну а теперь к самому важному и интересному. Вечером я отправился в "Арену Рига" во второй раз за день, чтобы вживую увидеть матч сборных Латвии и Канады. Охранники любезно объяснили мне как найти нужный вход и напомнили надеть маску.
На трибунах рядом со мной было около 20 представителей СМИ, но понять из каких стран не представлялось возможным. До тех пор, пока Микс Индрашис не открыл счёт в матче. По крикам и аплодисментам я понял, что большинство болеет за ту же команду, что и я.
Присутствовать в пустой "Арене" - достаточно странное ощущение. С одной стороны, никаких очередей, любое кресло на выбор и слышно как хоккеисты друг с другом перекрикиваются. С другой, невозможность поддержать команду криком многотысячной толпы. После такого стартового матча, который подарили нам наши хоккеисты, очень хотелось их громко отблагодарить.
Как смогли мы это сделали после финальной сирены, похлопав и помахав рукой игрокам. Они ответили взаимностью.
Покинув "Арену" я увидел несколько десятков латвийских болельщиков, которые собрались у входа, пели песни, размахивали флагами и скандировали кричалки в ожидании автобуса с хоккеистами сборной Латвии. Те, как позже оказалось, вышли к болельщикам, чтобы отблагодарить их за поддержку.
Как же хочется, чтобы уже на следующей неделе хотя бы часть из этих болельщиков оказалась на трибунах чемпионата мира. Будем держать кулаки!