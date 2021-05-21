Разгром TUT.BY ⟩ Чем может обернуться для белорусского общества атака на самое крупное независимое медиа страны

Тем временем, Мининформ заблокировал портал за "многочисленные факты нарушений закона о СМИ", размещение на TUT.by "запрещенной информации в ряде публикаций", а именно - информации от имени "незарегистрированного фонда BYSOL". Напомним, это фонд, который помогает репрессированным белорусам.

TUT.BY не просто один из старейших информационных порталов Беларуси. Отцы-основатели проекта в 2000 году хотели создать для белорусов бесплатный почтовый сервер, аналогичный Mail.ru. Как говорил затем один из них, Юрий Зиссер, "Наша цель - стать белорусским Yahoo!". Так и вышло - кроме новостей, которые были и остаются основной деятельностью, портал предлагает множество сервисов - от поиска работы до погоды и курсов валют. Вместе с TUT.BY, кстати, заблокирован доступ и к другим ресурсам, которые принадлежат порталу или располагались на его домене. Это, например, сайт, где собирали на лечение тяжело больных детей, ресурс "Глобус Беларуси", который считали "главной энциклопедией культурного наследия", почтовый сервер, бизнес-каталог и сайт для поиска работы.

Исследовательская компания Gemius в 2019 году оценивала аудиторию TUT.BY в 62,58% от всех пользователей белорусского сегмента интернета (байнета). Такие цифры не снились ни одному государственному изданию в Беларуси.

При этом TUT.BY сохраняет независимую редакционную политику, за что - как и другие белорусские медиа - подвергается мощному давлению со стороны режима Александра Лукашенко. Совпадение или нет, но силовая атака на TUT.BY произошла за сутки до выхода на свободу журналистки TUT.by Катерины Борисевич. Она отбыла 6 месяцев колонии за статью о том, что погибший в собственном дворе от рук неизвестных активист Роман Бондаренко был трезв, а не пьян, как утверждала милиция.

Аналитики предполагают огромное влияние "дела TUT.BY" не только на информационное пространство, но и на экономику Беларуси. "Наша Нива" прогнозирует более массовый отток IT-сектора из страны, увеличение вероятности введения новых санкций ЕС и, наконец, то, что дело TUT.BY "сделает белорусское государство еще более информационно зависимым от России".

На взгляд медиа аналитика, создателя региональных сайтов "Сильные новости" Петра Кузнецова, уничтожая TUT.BY, власти делают огромную ошибку: "Когда ума мало, а силы и упрямства много, к хорошему это приводит редко. Прикладывая все усилия к закручиванию гаек, сорвать резьбу можно куда скорее, чем самому хотелось бы".

Черные дни белорусской журналистики

Впрочем, черных дней у медиа в Беларуси хватает. Репрессии против независимых СМИ не прекращались все годы правления Лукашенко и усилились после последних выборов: за 2020 год было 480 задержаний журналистов, 97 арестов, как минимум 62 случая физического насилия. По данным Белорусской ассоциации журналистов, на 20 мая 2021 года за решеткой - 27 представителей медиа.

Сейчас репрессии в отношения медиа выходят на пик. Вспомним только основные события.