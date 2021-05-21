Сб, 22.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Разгром TUT.BY ⟩ Чем может обернуться для белорусского общества атака на самое крупное независимое медиа страны

Офис TUT.BY опечатан, более десятка сотрудников - задержаны ФОТО: gomel.today

18 мая белорусские журналисты успели окрестить "черным вторником": с утра сотрудники Департамента финансовых расследований нагрянули с обысками в центральный и региональные офисы информационного портала TUT.BY и связанной с ним hoster.by, а также к руководителям и журналистам портала. Более десятка сотрудников задержаны, против должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Тем временем, Мининформ заблокировал портал за "многочисленные факты нарушений закона о СМИ", размещение на TUT.by "запрещенной информации в ряде публикаций", а именно - информации от имени "незарегистрированного фонда BYSOL". Напомним, это фонд, который помогает репрессированным белорусам.

TUT.BY не просто один из старейших информационных порталов Беларуси. Отцы-основатели проекта в 2000 году хотели создать для белорусов бесплатный почтовый сервер, аналогичный Mail.ru. Как говорил затем один из них, Юрий Зиссер, "Наша цель - стать белорусским Yahoo!". Так и вышло - кроме новостей, которые были и остаются основной деятельностью, портал предлагает множество сервисов - от поиска работы до погоды и курсов валют. Вместе с TUT.BY, кстати, заблокирован доступ и к другим ресурсам, которые принадлежат порталу или располагались на его домене. Это, например, сайт, где собирали на лечение тяжело больных детей, ресурс "Глобус Беларуси", который считали "главной энциклопедией культурного наследия", почтовый сервер, бизнес-каталог и сайт для поиска работы.

Исследовательская компания Gemius в 2019 году оценивала аудиторию TUT.BY в 62,58% от всех пользователей белорусского сегмента интернета (байнета). Такие цифры не снились ни одному государственному изданию в Беларуси.

При этом TUT.BY сохраняет независимую редакционную политику, за что - как и другие белорусские медиа - подвергается мощному давлению со стороны режима Александра Лукашенко. Совпадение или нет, но силовая атака на TUT.BY произошла за сутки до выхода на свободу журналистки TUT.by Катерины Борисевич. Она отбыла 6 месяцев колонии за статью о том, что погибший в собственном дворе от рук неизвестных активист Роман Бондаренко был трезв, а не пьян, как утверждала милиция.

Аналитики предполагают огромное влияние "дела TUT.BY" не только на информационное пространство, но и на экономику Беларуси. "Наша Нива" прогнозирует более массовый отток IT-сектора из страны, увеличение вероятности введения новых санкций ЕС и, наконец, то, что дело TUT.BY "сделает белорусское государство еще более информационно зависимым от России".

На взгляд медиа аналитика, создателя региональных сайтов "Сильные новости" Петра Кузнецова, уничтожая TUT.BY, власти делают огромную ошибку: "Когда ума мало, а силы и упрямства много, к хорошему это приводит редко. Прикладывая все усилия к закручиванию гаек, сорвать резьбу можно куда скорее, чем самому хотелось бы".

Черные дни белорусской журналистики

Впрочем, черных дней у медиа в Беларуси хватает. Репрессии против независимых СМИ не прекращались все годы правления Лукашенко и усилились после последних выборов: за 2020 год было 480 задержаний журналистов, 97 арестов, как минимум 62 случая физического насилия. По данным Белорусской ассоциации журналистов, на 20 мая 2021 года за решеткой - 27 представителей медиа.

Сейчас репрессии в отношения медиа выходят на пик. Вспомним только основные события.

Во время августовских акций самой громкой стала история с журналисткой "Нашей нивы" Натальей Лубневской, которой боец спецназа прицельно выстрелил в ногу.

После выборов первой жертвой пала печатная пресса, она доносила правду о протестах и пытках до той части электората Лукашенко, который черпает информацию из газет. В середине августа 2020 Белорусский дом печати перестал печатать газеты "Комсомольская правда в Беларуси", "Народная воля", "Свободные новости плюс", "БелГазета". Официальной причиной стала "поломка оборудования". С тех пор оборудование не починили. А газеты еще и исключили из подписных каталогов и выкинули из киосков "Белсоюзпечати" - главного распространителя по стране.

2 октября 2020 МИД объявил о "переаккредитации" иностранных СМИ. Все удостоверения - недействительны, за новыми обращайтесь с понедельника, 5 октября… Стоит ли уточнять, что практически ни одно из международных или прозападных медиа "переаккредитацию" не прошло, за бортом официальной работы остались, например, "Радио Свобода" и "Еврорадио".

Первые суды над журналистами, задержанными во время освещения акций, были шоком. В начале сентября 2020 года задержанные на "акции студентов" журналисты TUT.BY, БелаПАН и "Комсомольской правды" в Беларуси" получили по 3 суток - об этом писали, как о вопиющем случае.

Затем перестали удивлять приговоры в 15 суток. А затем дошли и до уголовных дел.

22 декабря 2020 года произошла "атака" на "Пресс-клуб Беларусь" - белорусскую часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. Были задержаны глава "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, руководители направлений Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии), а также Ксения Луцкина, экс-журналист БТ. Слуцкую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (напомним, статья - как у TUT.by), остальных - в соучастии. Все они до сих пор за решеткой. Судов не было, следственные действия практически не ведутся.

В новый год 2021 год зашли с новыми уголовными делами. Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 12 января 20201 года, их подозревают в "финансировании протестов".

До "черного вторника" 18 мая был и еще один - 16 февраля 2021. В тот вторник силовики пришли в "Белорусскую ассоциацию журналистов", провели обыски у правозащитников и журналистов по всей стране.

18 февраля 2021 журналисткам "Белсата" Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой) суд назначил по два года лишения свободы колонии. Девушек задержали 15 ноября 2020 года после акции в память о погибшем Романе Бондаренко, за стрим из окна квартиры на 14 этаже. "Минсктранс" потребовал еще и возмещения ущерба на сумму более 11 тысяч рублей (3,5 тысячи евро): якобы своими действиями они заблокировали движение транспорта. Ущерб был возмещен.

Отдельно уничтожаются независимые региональные СМИ. Брестский "Бинокль" перестал существовать после прихода в офис 26 января силовиков и давления на редакцию. Его ТГ-канал захвачен.

С 2021 года не выходит печатная версия "Брестской газеты": местная типография после 18 лет сотрудничества решила не продлевать с ними договор. Главреда "БГ" прокуратура уже дважды приглашала "на разговор".

Штраф в 12 325 рублей (4000 евро) в марте 2021 года получила редакция гродненского портала Hrodna.life, якобы редактор в апреле и июне 2020-го разместил три материала, которые содержали ссылки или логотип Telegram-канала, признанного экстремистским, то есть "Нехта".

После интервью Светланы Тихановской всем возможным репрессиям подвергли барановичское издание Intex-press. В отношении редактора составили протоколы по КоАП и могут завести уголовное дело, типографии Беларуси отказались печатать газету, "Белпочта" выбросила ее из подписки.

Каток не остановится

Можно предположить, что уничтожение независимых медиа и источников информации в Беларуси продолжится. "Логику властей просчитать сложно. Но у меня нет сомнений, что репрессий следует опасаться всем другим независимым медиа", - говорит руководитель аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич.

Аналитик Игорь Тышкевич полагает, что под угрозой те СМИ, которые являются мостком между ядром протестов и другими группами населения. В том числе местная пресса. Нишевые издания будут давить - те, кто еще недавно были нейтральными, но стали больше освещать политическую ситуацию в Беларуси, сейчас под угрозой. "Долбить будут экономическими методами до июля. После июля я очень сомневаюсь, что кого-то будут закрывать, разгонять и так далее", считает аналитик. При этом эксперт убежден, что в том или ином формате сам TUT.by возродится. Ведь власть работает в краткосрочном режиме планирования, и атакой на самое популярное независимое СМИ страны она может купить себе покой только на несколько месяцев.

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