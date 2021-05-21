Пт, 21.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

В России на очистных сооружениях из-за выброса метана погибли десять человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

Десять человек погибли в коллекторе в Ростовской области, отравившись газом, сообщает "Медуза".

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района.

Это подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В результате работы на глубине 8 метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - заявил он.

По последним данным, в результате аварии 10 рабочих погибли, еще восемь были госпитализированы в городскую больницу.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту инцидента. На место происшествия, помимо спасателей, выехали следователи и криминалисты СК. Как сообщает ТАСС, причиной гибели рабочих стал выброс метана.

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