В России на очистных сооружениях из-за выброса метана погибли десять человек
Десять человек погибли в коллекторе в Ростовской области, отравившись газом, сообщает "Медуза".
Десять человек погибли в коллекторе в Ростовской области, отравившись газом, сообщает "Медуза".
Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района.
Это подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В результате работы на глубине 8 метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - заявил он.
По последним данным, в результате аварии 10 рабочих погибли, еще восемь были госпитализированы в городскую больницу.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту инцидента. На место происшествия, помимо спасателей, выехали следователи и криминалисты СК. Как сообщает ТАСС, причиной гибели рабочих стал выброс метана.