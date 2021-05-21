В России на очистных сооружениях из-за выброса метана погибли десять человек

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района.

Это подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В результате работы на глубине 8 метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - заявил он.

По последним данным, в результате аварии 10 рабочих погибли, еще восемь были госпитализированы в городскую больницу.