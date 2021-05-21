Главное за 21 мая ⟩ Долгожданные изменения в работе торговых центров и страшные детские площадки Риги

События дня:

Для торговых центров настали небольшие, но все-таки перемены - с 20 мая в них снова могут работать магазины с отдельным входом. Популярные торговые центры Akropole и Domina Shoping сообщили, какие изменения грядут в их работе.

У погибшей в Северной Ирландии насильственной смертью гражданки Латвии Людмилы Полетеловой констатировано 70 ранений. На месте убийства также были обнаружены 20 фрагментов черепа. Как возможная убийца Полетеловой задержана 45-летняя гражданка Латвии Светлана Шведова. Она виртуально присутствовала на слушании дела из женской тюрьмы. Расследование допускает версию о том, что убийство было совершено в целях грабежа.

В Латвии небольшое производство планирует открыть автопромышленное предприятие из Германии. Об этом заявил в пятницу, 21 мая, в интервью TV3 в программе 900 sekundes директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс, не раскрывая названия компании. Он отметил, что LIAA в настоящее время работает с "довольно значительным игроком немецкой автомобильной промышленности", который изначально планирует создать в Латвии небольшое производство с последующим потенциалом преобразования его в экспериментальный завод.

Напротив жилого дома в Дзирциемсе находится лесопилка. Жители недовольны такой ситуацией, потому что при открытии окон в квартиры попадают щепки. Житель дома обратился в государственные органы. В деятельности предприятия выявлены нарушения. Строительное управление попросит компанию покинуть здание и привлечет к ответственности за несогласованные действия.

Несмотря на то, что в парках страны появляется все больше игровых площадок для детей, все же, намного удобнее, когда с ребенком можно прогуляться прямо возле дома. Однако ситуация в латвийских дворах, мягко говоря, печальная.

Вооруженное ограбление, погоня и трагический финал: как в Нидерландах ограбили автомобиль с ценностями на 50 млн евро. По сообщению Euronews, в результате зрелищного полицейского преследования недалеко от голландской столицы Амстердама задержаны шесть подозреваемых, которые, возможно, ограбили большую партию золота и алмазов на сумму около 50 миллионов евро. Один подозреваемый погиб. Двое задержанных получили ранения.

Планируется, что коронавирусный сертификат Европейского союза (ЕС) начнет действовать с 1 июля. Сертификат будет доступен и в цифровом формате, и в бумажной форме. Он будет подтверждать, что человек привит от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или переболел Covid-19 - на практике это будут три вида сертификатов.

Коронавирус:

За сутки выявлено 477 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3.1%. Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 434,3 случая в среду до 405 случаев в четверг. За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 54 пациента с Covid-19, выписан 61. Общее количество больных с коронавирусом в стационарах составляет 615 человек, что на 15 человек меньше, чем днем ранее.