Пт, 21.05.2021
Ferrari жрет 35 литров при спокойной езде по городу, при быстрой езде можно и 50 литров 98-го. Ездить на такси намного дешевле и проще. Быстрые машина - это про удовольствие. ​Она дарит уникальные ощущения, она едет не как обычный автомобиль. Кирилл Федоров, владелец Ferrari 612 Scaglietti
Кирилл Федоров, владелец Ferrari 612 Scaglietti

Сенаторы хотят обязать Байдена вернуть санкции против газопровода "Северный поток-2"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Кум Путина, украинский депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, остается под домашним арестом.
  • Вакцинация в Москве идет хуже, чем в любом европейском городе, сказал мэр города Сергей Собянин.
  • Жители республики Коми в России сами собирают остатки нефтепродуктов, которые попали в почву и реку. Ранее чиновники говорили, что ликвидация утечки почти завершилась.
  • Американские сенаторы хотят обязать Байдена вернуть санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Помешать строительству призывает и Верховная Рада Украины.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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