На шее шрамы от аппарата, в голове - пережитое. Врач о борьбе и победе над Covid-19

В декабре врач заболела и вернулась на свое рабочее место уже как пациент. Она провела в больнице 8 недель, большую часть времени находясь в коме.
"Те, кто не собираются вакцинироваться, говорят - ай, пусть будет, как будет, умру и все. Ничего подобного! Эта смерть не дается легко. Это очень, очень тяжело", - рассказывает Ливчане.
Женщина называет всех врачей спасателями с большой буквы и вспоминает медсестру в Гейлэзерсе, которая мыла ей волосы, и мороженое, которое принес врач, чтобы Эвия съела хотя бы что-то.
что нужно научиться жить с вирусом, максимально защищая себя.
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Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке