Сб, 22.05.2021
Нет такого, что я сейчас пойду сдам тест на антитела - вот смотрите, я переболел Covid-19. А когда это было и в какой момент - врач не знает. Все это решается через общение с врачом. представитель SPKC
представитель SPKC

На шее шрамы от аппарата, в голове - пережитое. Врач о борьбе и победе над Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На сегодняшний день из больниц Латвии выписано 12 835 пациентов с Covid-19. Одна из них - Эвия Ливчане. Врач, тяжесть заболевания которого заставляет задуматься как о медицинских возможностях, так и о чудесах, сообщает Panorāma.

В декабре врач заболела и вернулась на свое рабочее место уже как пациент. Она провела в больнице 8 недель, большую часть времени находясь в коме.

"Те, кто не собираются вакцинироваться, говорят - ай, пусть будет, как будет, умру и все. Ничего подобного! Эта смерть не дается легко. Это очень, очень тяжело", - рассказывает Ливчане.

Женщина называет всех врачей спасателями с большой буквы и вспоминает медсестру в Гейлэзерсе, которая мыла ей волосы, и мороженое, которое принес врач, чтобы Эвия съела хотя бы что-то.

Врач подчеркивает,

что нужно научиться жить с вирусом, максимально защищая себя.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке

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