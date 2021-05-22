ВИДЕО ⟩ Хоккейные фанаты возложили цветы у посольства Канады

Напомним, в стартовом поединке ЧМ-2021 сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Канаду. Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

После игры у "Арена Рига" собралось несколько десятков латвийских болельщиков, которые пели песни, размахивали флагами и скандировали кричалки в ожидании автобуса с хоккеистами сборной Латвии.

Стоит отметить, что игроки национальной команды прежде, чем покинуть "Арену Рига" вышли к болельщикам, чтобы отблагодарить их за поддержку.