ВИДЕО ⟩ Хоккейные фанаты возложили цветы у посольства Канады
После матча сборных Латвии и Канады на чемпионате мира по хоккею 2021 года болельщики латвийской сборной отправились к посольствую Канады, чтобы возложить цветы.
После матча сборных Латвии и Канады на чемпионате мира по хоккею 2021 года болельщики латвийской сборной отправились к посольствую Канады, чтобы возложить цветы.
Напомним, в стартовом поединке ЧМ-2021 сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Канаду. Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
После игры у "Арена Рига" собралось несколько десятков латвийских болельщиков, которые пели песни, размахивали флагами и скандировали кричалки в ожидании автобуса с хоккеистами сборной Латвии.
Стоит отметить, что игроки национальной команды прежде, чем покинуть "Арену Рига" вышли к болельщикам, чтобы отблагодарить их за поддержку.
Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира будет играть в одной группе с Канадой, Германией, Италией, США, Финляндией, Норвегией и Казахстаном, с которым подопечные Боба Хартли встретятся уже в эту субботу, 22 мая.