ВИДЕО ⟩ Хоккейные фанаты возложили цветы у посольства Канады. Посол отреагировал и даже сделал селфи

Напомним, в стартовом поединке ЧМ-2021 сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Канаду. Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Посол Канады в Латвии Кевин Рекс оказался человеком с чувством юмора - он вышел к собравшимся у посольства.
"Проигрывать всегда неприятно. Но если уж и проигрывать, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, за вашу энергию, добрые слова и цветы!", - написал посол, сделав селфи на фоне возложенных цветов.
Там же хоккейные фанаты оставили листок бумаги с надписью: "Спасибо за самый великий день в истории латвийского хоккея".
После игры у "Арена Рига" собралось несколько десятков латвийских болельщиков, которые пели песни, размахивали флагами и скандировали кричалки в ожидании автобуса с хоккеистами сборной Латвии.
Стоит отметить, что игроки национальной команды прежде, чем покинуть "Арену Рига" вышли к болельщикам, чтобы отблагодарить их за поддержку.
Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира будет играть в одной группе с Канадой, Германией, Италией, США, Финляндией, Норвегией и Казахстаном, с которым подопечные Боба Хартли встретятся уже в эту субботу, 22 мая.