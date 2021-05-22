ВИДЕО ⟩ Хоккейные фанаты возложили цветы у посольства Канады. Посол отреагировал и даже сделал селфи

Напомним, в стартовом поединке ЧМ-2021 сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Канаду. Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Посол Канады в Латвии Кевин Рекс оказался человеком с чувством юмора - он вышел к собравшимся у посольства.

"Проигрывать всегда неприятно. Но если уж и проигрывать, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, за вашу энергию, добрые слова и цветы!", - написал посол, сделав селфи на фоне возложенных цветов.

Loosing is never fun. But if you have to loose a hockey game, then do it in the opening match, to the host nation, where the tradition is to bring flowers to the loosing team’s embassy. Thank you 🇱🇻 friends for your energy, kind words and 💐. 🇱🇻 2-0🇨🇦 #IIHFWorlds @2021iihfworlds pic.twitter.com/0UIytgH40f — Kevin Rex 🍁 (@Kev_Rex) May 21, 2021

Там же хоккейные фанаты оставили листок бумаги с надписью: "Спасибо за самый великий день в истории латвийского хоккея".

После игры у "Арена Рига" собралось несколько десятков латвийских болельщиков, которые пели песни, размахивали флагами и скандировали кричалки в ожидании автобуса с хоккеистами сборной Латвии.

Стоит отметить, что игроки национальной команды прежде, чем покинуть "Арену Рига" вышли к болельщикам, чтобы отблагодарить их за поддержку.