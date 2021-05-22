Сборная Латвии попытается закрепить успех в матче против Казахстана

Сборная Латвии в первом матче ЧМ-2021 обыграла Канаду - одного из главных фаворитов турнира. Матч состоялся накануне и завершился со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Во втором матче на турнире латвийской сборной будут противостоять хоккеисты из Казахстана, которые в этом году вернулись в элиту мирового хоккея. Лучшим результатом Казахстана является 12-е место на чемпионате мира 2005 года, который прошёл в Инсбруке и Вене.

Казахстан вернулся в мировую элиту после долгого перерыва - в 2017, 2018 и 2019 годах команда играла в Первом дивизионе, где дважды заняла третье место и один раз первое.

Также стоит отметить, что в составе сборной Казахстана 10 натурализированных игроков - шесть из России, три из Канады и один из Швеции.

На этот раз команде не сможет помочь один из её лидеров - натурализованный канадец Найджел Доус, который пропускает чемпионат мира в Риге по семейным обстоятельствам. 36-летний нападающий в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провёл 47 матчей за "Барыс", в которых набрал 43 (23+20) очка.

Сборные Латвии и Казахстана в последний раз на чемпионате мира встречались в 2016 году в Москве. Тогда латвийские хоккеисты одержали победу (2:1) благодаря голам Каспара Даугавиньша и Мариса Бичевскиса. Оба этих хоккеиста находятся в составе сборной и на текущем чемпионате мира.