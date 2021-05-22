Тренер сборной Канады: сборная Латвии тяжело работала и заслужила победу

Латвийские хоккеисты в пятницу в "Арена Рига" в первом матче чемпионата мира 2021 года со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) победили Канаду.

Сборная Латвии обыграла Канаду, которая приехала в Ригу не в самом оптимальном составе, впервые в истории.

Голы в составе сборной Латвии забили Микс Индрашис и Оскар Батня, а результативную передачу дважды отдал Роналд Кениньш. Вратарь Матис Эдмунд Кивлиниекс отразил все 38 бросков соперника.

"Мы ни в коем случае не недооценивали сборную Латвии. Знали, что это хорошая команда. У нас были тренировки, чтобы подготовиться к этой игре. Матч был очень равным. Сборная Латвии сегодня тяжело работала и заслужила свою победу. Мы знаем Боба Хартли и то, как он тренирует", - рассказал на послематчевой пресс-конференции Галлан.

По его мнению, сборная Латвии играла в настоящий североамериканский хоккей.

"Они хорошо держали шайбу, играли в "форчек", хорошо работали в зоне обороны. Без сомнения, их вратарь сегодня продемонстрировал прекрасную игру. Мы нанесли 38 бросков, однако ни одним из них не смогли его переиграть. Я удовлетворён своей командой, так как у нас не было проверочных игр и большого количества тренировок. Если были бы более удачные эпизоды, результат бы был совсем другим. Однако я ни коим образом не пытаюсь принизить противников - они играли хорошо", - пояснил Галлан.

Когда команда направлялась из гостиницы на матч, игроков с родины хоккея приветствовали несколько болельщиков, среди которых были и дислоцированные в Латвии канадские солдаты.

"Мы очень гордая страна, и было приятно видеть, что нас поддерживают солдаты. Я очень благодарен за то, что они делают для нашей пользы - они настоящие герои. Очень сильно оценили то, что они в своё свободное время приехали нас поддержать", - выразил удовлетворение поддержкой солдат нападающий сборной Канады Брэндон Пирри.

Он отметил, что сборная Латвии провела хороший матч.

"Знали, что они будут играть в глухой обороне, и что у сборной хороший вратарь. В ходе матча постепенно поняли, как доставить шайбу до их ворот и были близки к голу. Если вещи, которым с этого матча можно поучиться. Мы знаем, как можем играть и будем играть в следующих матчах", - отметил Пирри.

Обе команды играют в подгруппе В, матчи которой проходят в "Арена Рига". В первом матче дня Германия со счетом 9:4 обыграла Италию.