В Риге бусик спасателей чуть не врезался в машину скорой помощи

На видео видно, что при свете дня на перекрестке улиц Мелнсила и Калнциема звучат сирены оперативных служб, все водители согласно правилам остановились, давая дорогу тем, у кого преимущество. Оказалось, что на вызов спешили два транспортных средства одновременно.

Бригаде медиков горел зеленый свет светофора, а спасателям - красный. Однако водители не считались друг с другом и чуть не столкнулись.

Эксперт в области дорожной безопасности Оскар Ирбитис указывает, что ситуация доказывает, что на дороге возможно все, и оперативному транспорту также стоит считаться с другим оперативным транспортом.

"В конце концов, так как нам всем нужно считаться с этим оперативным транспортом, то и водителю оперативного транспорта все-таки нужно считаться с водителем другого оперативного транспорта, что доказывает эта ситуация. Несмотря на то, что у оперативного транспорта - как у спасателей, так и у скорой помощи, по сути одинаковые преимущества, между собой они должны быть внимательными", - сказал Ирбитис.

Такие ситуации складываются редко, но они не невозможны. На кадрах видео видно, что один из водителей все-таки больше забыл об осторожности.

Спасатели ехали на красный свет, таким образом, они должны были ехать внимательнее.



Правила позволяют оперативному транспорту ехать на красный свет, гарантируя безопасность.

И представитель неотложной медицинской помощи указал, что как только один оперативный транспорт приближается к другому, появляются другие правила. В частности, правило помехи справа.

Командир третьей части Пожарно-спасательной службы признает, что опасная ситуация сложилась по невнимательности водителя, однако она в то же время служит и напоминанием о нестандартных ситуациях на дороге.

"Это видео можно оценить как учебный материал. Периодически в службе проходят занятия, когда обсуждаются ситуации, на которые стоит обратить внимание",

- рассказал передаче командир 3-1 части рижского отделения VUGD Кришьянис Минценбергс.