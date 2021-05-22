Сейшелы: почему в самой вакцинированной стране мира началась вспышка коронавируса?

На Сейшельских островах от коронавируса вакцинировано больше человек на душу населения, чем в любой другой стране мира. Но число случаев заболевания ковидом на островах, где живет всего около 100 тысяч человек, резко возросло. Почему?
Как растет число заболевших?
Сейшелы - небольшая страна, поэтому общее количество ежедневных инфекций невысокое, но рост в процентном отношении к численности населения вызывает серьезную обеспокоенность.
В апреле число новых случаев было стабильным и составляло около 50 в день. К середине мая количество случаев увеличилось до 400.
С тех пор показатель снизился, но среднее ежедневное количество заразившихся по-прежнему значительно выше среднего за апрель. Причем, как сообщило министерство здравоохранения Сейшел, около трети заболевших полностью вакцинированы.
В других странах с высокой долей вакцинированных пока другая тенденция - там регистрируют низкий уровень новых случаев заболевания.
Какие вакцины используют на Сейшелах?
Первой использованной в стране вакциной был препарат Sinopharm китайского производства. Дозы вакцины предоставили Объединенные Арабские Эмираты.
Затем использовалась Covishield - так называется вакцина Oxford-AstraZeneca, которую производят и используют в Индии.
А совсем недавно людей начали прививать российской вакциной "Спутник-V".
Сколько человек привилось "Спутник-V", пока неизвестно, но без учета российской вакцины 57% сейшельцев были привиты Sinopharm и 43% - Covishield.
Сколько из этих полностью вакцинированных людей с положительным результатом на коронавирус получили Sinopharm, а сколько AstraZeneca, местным медикам неизвестно.
"Но мы точно знаем, что около двух третей тех, кто заболел после вакцинации, имели легкие симптомы или не имели никаких симптомов вовсе", - говорит комиссар здравоохранения страны доктор Джуд Гедеон.
Из тех, кто нуждался в госпитализации, 80% составляли люди, которые не были вакцинированы, у большинства из них имелись другие заболевания.
Более 70% населения Сейшел получили хотя бы одну дозу вакцины, а 63% были полностью вакцинированы с момента начала вакцинации в январе 2021 года.
Насколько эффективны вакцины?
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что китайская Sinopharm имеет эффективность 79% против симптоматической инфекции и эффективна в предотвращении тяжелого течения заболевания и госпитализации.
Однако в целом по всему миру данных о китайских вакцинах недостаточно. В апреле глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Джордж Гау, похоже, усомнился в их эффективности.
"Нам надо решить проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень высокой степенью защиты", - сказал он на пресс-конференции.
Остаются также вопросы о том, насколько эффективна вакцина AstraZeneca против южноафриканского варианта, который распространен на Сейшельских островах.
Исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что AstraZeneca недостаточно эффективна для предотвращения легкого и умеренного течения заболевания.