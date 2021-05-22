Сейшелы: почему в самой вакцинированной стране мира началась вспышка коронавируса?

Как растет число заболевших?

Сейшелы - небольшая страна, поэтому общее количество ежедневных инфекций невысокое, но рост в процентном отношении к численности населения вызывает серьезную обеспокоенность.

В апреле число новых случаев было стабильным и составляло около 50 в день. К середине мая количество случаев увеличилось до 400.

С тех пор показатель снизился, но среднее ежедневное количество заразившихся по-прежнему значительно выше среднего за апрель. Причем, как сообщило министерство здравоохранения Сейшел, около трети заболевших полностью вакцинированы.

В других странах с высокой долей вакцинированных пока другая тенденция - там регистрируют низкий уровень новых случаев заболевания.

Какие вакцины используют на Сейшелах?

Первой использованной в стране вакциной был препарат Sinopharm китайского производства. Дозы вакцины предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Затем использовалась Covishield - так называется вакцина Oxford-AstraZeneca, которую производят и используют в Индии.

А совсем недавно людей начали прививать российской вакциной "Спутник-V".

Сколько человек привилось "Спутник-V", пока неизвестно, но без учета российской вакцины 57% сейшельцев были привиты Sinopharm и 43% - Covishield.

Сколько из этих полностью вакцинированных людей с положительным результатом на коронавирус получили Sinopharm, а сколько AstraZeneca, местным медикам неизвестно.

"Но мы точно знаем, что около двух третей тех, кто заболел после вакцинации, имели легкие симптомы или не имели никаких симптомов вовсе", - говорит комиссар здравоохранения страны доктор Джуд Гедеон.

Из тех, кто нуждался в госпитализации, 80% составляли люди, которые не были вакцинированы, у большинства из них имелись другие заболевания.

Более 70% населения Сейшел получили хотя бы одну дозу вакцины, а 63% были полностью вакцинированы с момента начала вакцинации в январе 2021 года.

Насколько эффективны вакцины?

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что китайская Sinopharm имеет эффективность 79% против симптоматической инфекции и эффективна в предотвращении тяжелого течения заболевания и госпитализации.

Однако в целом по всему миру данных о китайских вакцинах недостаточно. В апреле глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Джордж Гау, похоже, усомнился в их эффективности.

"Нам надо решить проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень высокой степенью защиты", - сказал он на пресс-конференции.

Китайская вакцина Sinopharm используется на только на Сейшелах, но и во всем мире ФОТО: Getty Images

Остаются также вопросы о том, насколько эффективна вакцина AstraZeneca против южноафриканского варианта, который распространен на Сейшельских островах.

Исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что AstraZeneca недостаточно эффективна для предотвращения легкого и умеренного течения заболевания.

В исследовании не оценивалась эффективность против тяжелой формы коронавируса, но, по мнению ВОЗ, косвенные данные показывают, что вакцина эффективна.

ВОЗ пока не закончил оценку безопасности вакцины "Спутник-V". Однако, по данным авторитетного журнала Lancet, ее эффективность составляет более 90%.

Были ли ограничения сняты слишком быстро?

Комиссар Сейшельских островов по вопросам здравоохранения считает, что рост числа заболевших может быть результатом подъема экономической активности.

В марте 2021 года коронавирусные ограничения были ослаблены, открылись школы и рестораны.

Свой вклад могло внести празднование Пасхи, в том числе и потому, что люди, получившие одну или обе дозы вакцины, расслабились и перестали соблюдать социальную дистанцию.

В начале мая ограничения вернули, вновь закрыли школы, бары, рестораны и магазины.

Туристы вернулись на острова, но местные власти говорят, что причина новых заражений не в них ФОТО: Getty Images

На число заражений могли повлиять туристы?

Острова в Индийском океане в значительной степени зависят от туризма. В 2019 году Сейшелы посетило почти 400 тысяч иностранных гостей.

После резкого сокращения во время пандемии туризм снова набирает обороты.

25 марта власти Сейшел объявили, что туристы не должны сидеть на карантине, хотя отрицательный тест на коронавирус по-прежнему нужен.

В апреле 2021 года на острова приехали отдыхать 14 тысяч человек - намного больше, чем в марте. Но правительство говорит, что туристы ни при чем.