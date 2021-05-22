За сутки выявлено 411 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 411 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 411 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2323 больных Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 405 случаев в четверг до 386,9 случаев в пятницу.
За прошедшие сутки сделано 14 100 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.
С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 130 712 человека.