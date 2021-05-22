За сутки выявлено 411 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

четыре человека - в возрасте 60-69 лет,

три человека - в возрасте 70-79 лет,

шесть человек - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2323 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 405 случаев в четверг до 386,9 случаев в пятницу.

За прошедшие сутки сделано 14 100 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.