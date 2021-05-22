Сб, 22.05.2021
Кстати, мы единственные в мире, кто производит кейпады для левшей. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

За сутки выявлено 411 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%

Больница. Снимок иллюстративный ФОТО: MASSIMO PERCOSSI/EPA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 411 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • четыре человека - в возрасте 60-69 лет,
  • три человека - в возрасте 70-79 лет,
  • шесть человек - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2323 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 405 случаев в четверг до 386,9 случаев в пятницу.

За прошедшие сутки сделано 14 100 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 130 712 человека.

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