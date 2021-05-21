Видео ⟩ "Не бойся, маленький мальчик!" Бриедис бросил вызов звезде YouTube

Сегодня одной из популярнейших личностей в боксе является звезда YouTube Джейк пол, который относительно недавно победил бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена.

Уже долгое время фанаты бокса надеются, что Пол следующий бой проведёт против настоящего боксёра, а не бойца с радикально отличающейся базой боевого искусства или баскетболиста.

У Пола более 20 миллионов подписчиков на платформе YouTube и более 15 миллионов подписчиков в Instagram.

"Джейк, я знаю, что ты сейчас смотришь это видео. Не бойся, маленький мальчик", - в опубликованном в Instagram видео указал Бриедис.

Уже ранее в соцсетях Бриедис пытался привлечь внимание звезды YouTube.

"Эй, Джейк! Я оделся так же как и ты, не хватает лишь одной вещи. Это пояс. И его за деньги купить нельзя".

Недавно масла в огонь подлил и промоутер Бриедиса Калле Зауэрланд. Принимая во внимание, что Пол своей последний бой провёл в весовой категории до 90,7 килограммов, Зауэрландер предложил Полу возможность провести бой с латышом за чемпионский пояс этого дивизиона. Но с одним условием...

Зауэрланд у себя в Twitter написал: "Эй, Джейк Пол, я буду рад организовать тебе возможность биться за пояса Майриса Бриедиса. Только с одним условием. Если ты проиграешь, тебе нужно будет покинуть бокс... Договорились?"

Hey @jakepaul - happy to arrange you taking a shot at Mairis Briedis belts, only condition if you lose you have to leave boxing...deal? 🤝 pic.twitter.com/8APhfkDo1E — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) May 18, 2021