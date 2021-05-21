Сб, 22.05.2021
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Видео ⟩ "Не бойся, маленький мальчик!" Бриедис бросил вызов звезде YouTube

Майрис Бриедис ФОТО: Ieva Makare/LETA

Латвийский боксёр Майрис Бриедис в соцсетях бросил вызов звезде YouTube Джейку Полу.

Сегодня одной из популярнейших личностей в боксе является звезда YouTube Джейк пол, который относительно недавно победил бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена.

Уже долгое время фанаты бокса надеются, что Пол следующий бой проведёт против настоящего боксёра, а не бойца с радикально отличающейся базой боевого искусства или баскетболиста.

У Пола более 20 миллионов подписчиков на платформе YouTube и более 15 миллионов подписчиков в Instagram.

"Джейк, я знаю, что ты сейчас смотришь это видео. Не бойся, маленький мальчик", - в опубликованном в Instagram видео указал Бриедис.

Уже ранее в соцсетях Бриедис пытался привлечь внимание звезды YouTube.

"Эй, Джейк! Я оделся так же как и ты, не хватает лишь одной вещи. Это пояс. И его за деньги купить нельзя".

@mairisbriedis13

@jakepaul Money never made a man happy yet, nor will it. The more a man has, the more he wants. ✍🏼 Benjamin Franklin

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Недавно масла в огонь подлил и промоутер Бриедиса Калле Зауэрланд. Принимая во внимание, что Пол своей последний бой провёл в весовой категории до 90,7 килограммов, Зауэрландер предложил Полу возможность провести бой с латышом за чемпионский пояс этого дивизиона. Но с одним условием...

Зауэрланд у себя в Twitter написал: "Эй, Джейк Пол, я буду рад организовать тебе возможность биться за пояса Майриса Бриедиса. Только с одним условием. Если ты проиграешь, тебе нужно будет покинуть бокс... Договорились?"

В данный момент Бриедис является обладателем титула чемпиона по Международной федерации бокса (IBF), журнала The Ring и Всемирной боксёрской организации (WBSS). В свою очередь Пол в своей профессиональной карьере после получения лицензии боксёра провёл три боя, одержав три победы.

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