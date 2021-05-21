Видео ⟩ "Не бойся, маленький мальчик!" Бриедис бросил вызов звезде YouTube
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в соцсетях бросил вызов звезде YouTube Джейку Полу.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в соцсетях бросил вызов звезде YouTube Джейку Полу.
Сегодня одной из популярнейших личностей в боксе является звезда YouTube Джейк пол, который относительно недавно победил бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена.
Уже долгое время фанаты бокса надеются, что Пол следующий бой проведёт против настоящего боксёра, а не бойца с радикально отличающейся базой боевого искусства или баскетболиста.
У Пола более 20 миллионов подписчиков на платформе YouTube и более 15 миллионов подписчиков в Instagram.
Уже ранее в соцсетях Бриедис пытался привлечь внимание звезды YouTube.
"Эй, Джейк! Я оделся так же как и ты, не хватает лишь одной вещи. Это пояс. И его за деньги купить нельзя".
@mairisbriedis13
@jakepaul Money never made a man happy yet, nor will it. The more a man has, the more he wants. ✍🏼 Benjamin Franklin♬ Basketball (feat. Jermaine Dupri, Fabolous & Fundisha) - Lil Bow Wow
Недавно масла в огонь подлил и промоутер Бриедиса Калле Зауэрланд. Принимая во внимание, что Пол своей последний бой провёл в весовой категории до 90,7 килограммов, Зауэрландер предложил Полу возможность провести бой с латышом за чемпионский пояс этого дивизиона. Но с одним условием...
Hey @jakepaul - happy to arrange you taking a shot at Mairis Briedis belts, only condition if you lose you have to leave boxing...deal? 🤝 pic.twitter.com/8APhfkDo1E— Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) May 18, 2021
В данный момент Бриедис является обладателем титула чемпиона по Международной федерации бокса (IBF), журнала The Ring и Всемирной боксёрской организации (WBSS). В свою очередь Пол в своей профессиональной карьере после получения лицензии боксёра провёл три боя, одержав три победы.