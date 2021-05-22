Какое место на чемпионате мира займёт сборная Латвии? Жители сделали прогноз

При этом 52% опрошенных прогнозируют, что сборная Латвии займёт место в пятерке лучших на этом чемпионате, а большинство указали, что она будет восьмой.

При этом каждый четвертый респондент считает, что команда войдёт в пятерку сильнейших, а 2% опрошенных прогнозируют, что сборная Латвии займёт первое место.

Те, кто планирует смотреть матчи чемпионата, признались, что их больше всего интересуют игры сборных Латвии, России и Канады. Также болельщики собираются смотреть игры Швеции, Финляндии и США. Большинство болельщиков планируют посмотреть полуфинал (59%) и финал (62%) чемпионата мира.

На вопрос о способе просмотра матчей чемпионата 92% опрошенных ответили, что планируют смотреть матчи дома, по телевизору. Между тем 23% сообщили, что будут смотреть матчи на мобильных устройствах. Практически каждый десятый указал, что, если была бы возможность, хотел бы лично посмотреть игры чемпионата.

Жители также рассказали, за каких латвийских хоккеистов они болеют больше всего. В их число входят Элвис Мерзликинс, Каспар Даугавиньш, Лаурис Дарзиньш, Рудольф Балцерс, Теодор Блюгерс и Микс Индрашис.

Опрос проводился в мае 2021 года при сотрудничестве с агентством Dentsu Aegis Network Latvija. В опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Как сообщалось ранее, в пятницу латвийская сборная по хоккею провела свой первый матч в групповом турнире чемпионата мира по хоккею 2021 года, выиграв у сборной Канады - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В истории латвийской сборной это первая победа над Канадой.

Шайбы в ворота противников забросили Микс Индрашис и Оскар Батня.

В субботу сборной Латвии предстоит сразиться с Казахстаном.

27 мая состоится матч со сборной США, 28 мая - с Норвегией, 30 мая - с Финляндией, 1 июня - с Германией.