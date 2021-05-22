Швеция сенсационно проиграла Дании, а Германия за два матча забросила 14 шайб

Дания - Швеция

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу датской команды. Голами в составе датчан отметились Эмиль Кристенсен и Никлас Йенсен, который оформил хет-трик. Швеция ответила голами Хенрика Тёммернеса и Карла Клингберга, который оформил дубль.

В следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией, а Швеция с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая.

Норвегия - Германия

Параллельно матчу Дании и Германии в "Арена Рига" встречались Норвегия и Германия. Победу в этом матче одержали немецкие хоккеисты - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

В конце первого периода Маттиас Плахта вывел Германию вперёд, а в самом начале второго периода Леон Гаванке увеличил преимущество немецкой сборной. На 27-й минуте Леонард Пфёдерль сделал счёт 3:0, а на 30-й минуте отличился Лукас Райхель. На 37-й минуте Матис Олимб отыграл одну шайбу. Окончательный счёт на 45-й минуте установил Леан Бергман, который забросил пятую шайбу в ворота Норвегии.

Днём ранее Германия разгромила Италию со счётом 9:4. Таким образом, подопечные Тони Сёдерхольма за два матча на чемпионате мира в Риге забросили 14 шайб. Следующий матч Германия проведёт с Канадой 24 мая, а Норвегия 23 мая сыграет с Италией.

В 16:15 состоится ещё два матча чемпионата мира, в которых Великобритания сыграет с командой Олимпийского комитета России (ОКР), а действующий чемпион мира Финляндия скрестит клюшки с командой США.

В завершении второго игрового дня Чехия в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Швейцарии, а Латвия в "Арена Рига" померится силами с Казахстаном. Оба матча начнутся в 20:15.