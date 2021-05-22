В пятницу было израсходовано наибольшее количество доз вакцины Johnson & Johnson

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4943 человека, 7510 человек получили вторую дозу, а 1642 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется всего одна доза.

Согласно обновленным данным, в четверг от Covid-19 были привиты 18 052 человека, в среду - 19 773 человека, во вторник - 14 664 человека и в понедельник - 10 367 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 425 594 человека, а 168 587 человек завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начале марта 2021 года население Латвии составляло 1,889 млн человек, и это означает, что 22,53% жителей страны получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 8,92% завершили процесс вакцинации.

В пятницу жители в основном получали вакцину Pfizer/BionTech. 3972 человека получили первую дозу Pfizer/BionTech, 965 человек получили первую дозу вакцины Moderna, а шесть человек были привиты вакциной AstraZeneca. Вторая доза Pfizer/BionTech была использована 3990 раз, вакцина AstraZeneca - 1205 раз, вакцина Moderna - 2315 раз, а вакцина Johnson & Johnson - 1642 раза.