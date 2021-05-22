Российские хоккеисты разгромили сборную Великобритании. Финны начали защиту титула с победы

Встреча Великобритании и команды ОКР проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Уже на 11-й минуте первого периода российские хоккеисты были впереди со счётом 4:0 и стало понятно, что Великобритании не избежать разгрома в этом матче. Голами в составе команды ОКР в первом периоде отметились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Антон Бурдасов, который оформил дубль. Британцам удалось сократить отставание в счёте на 19-й минуте - автором гола стал Лиам Кинг.

Единственную шайбу во втором периоде на 31-й минуте забросил Павел Карнаухов, которому ассистировали Никита Задоров и Артём Зуб.

Ещё две шайбы в ворота Великобритании в третьем периоде отправили Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею россияне обыграли команду Чехии - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Словакии. Игра состоится 24 мая в 16:15.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Параллельно матчу Великобритания - ОКР в "Арене Рига" состоялся поединок между действующим чемпионом мира Финляндией и сборной США, которые выступают в одной группе с Латвией. Победу в этом матче с минимальным счётом одержали финские хоккеисты - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), в составе которых отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. Единственный гол американцев на счету Джейсона Робертсона.

В завершении второго игрового дня Чехия в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Швейцарии, а Латвия в "Арена Рига" померится силами с Казахстаном. Оба матча начнутся в 20:15.