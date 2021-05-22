В Добельском крае в лесу столкнулись два мотоцикла: погиб человек
В Добельском крае, в лесу Пенкульской волости в результате столкновения двух кроссовых мотоциклов один водитель мотоцикла погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Добельском крае, в лесу Пенкульской волости в результате столкновения двух кроссовых мотоциклов один водитель мотоцикла погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в пятницу в 18.30.
По факту ДТП в Государственной полиции начат уголовный процесс.
Всего за прошедший день в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, из них двое пешеходов и двое велосипедистов.
Шесть человек пострадали в ДТП в Рижском районе, двое из них - велосипедисты, пять человек получили травмы в ДТП в Земгале, один из них - пешеход, четверо - в Курземе, один - в Латгале, один - в Видземе.
В течение суток в стране было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 14 ДТП были пострадавшие, одно ДТП - со смертельным исходом.
По данным Госполиции, за сутки в Рижском районе произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, 13 - в Земгале, 5 - в Видземе, 17 - в Курземе и 15 - в Латгале.