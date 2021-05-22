В Добельском крае в лесу столкнулись два мотоцикла: погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в пятницу в 18.30.

Водитель одного мотоцикла в результате ДТП погиб на месте происшествия, водитель другого мотоцикла получил травмы, и его госпитализировали.

По факту ДТП в Государственной полиции начат уголовный процесс.

Всего за прошедший день в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, из них двое пешеходов и двое велосипедистов.

Шесть человек пострадали в ДТП в Рижском районе, двое из них - велосипедисты, пять человек получили травмы в ДТП в Земгале, один из них - пешеход, четверо - в Курземе, один - в Латгале, один - в Видземе.

В течение суток в стране было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 14 ДТП были пострадавшие, одно ДТП - со смертельным исходом.